Acidente entre carro e van mata duas pessoas e fere cinco em Aracruz

Um acidente entre uma van e um carro de passeio matou duas pessoas e deixou outras cinco gravemente feridas na tarde deste sábado (2), em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. Os feridos são duas crianças e três adultos.
Segundo o Corpo de Bombeiros, as pessoas que morreram estavam no carro acompanhadas de duas crianças, que foram socorridas em estado grave para o Hospital São Camilo, em Aracruz. Três ocupantes da van também ficaram gravemente feridos e foram encaminhados à mesma unidade hospitalar.
O Corpo de Bombeiros afirmou que a corporação continua no local e que as primeiras informações indicam que teria ocorrido uma colisão frontal entre os dois veículos.