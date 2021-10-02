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Crianças entre feridos

Acidente entre carro e van mata duas pessoas e fere cinco em Aracruz

As pessoas que ficaram gravemente feridas na tarde deste sábado (2) são duas crianças e três adultos. Todos foram encaminhados ao Hospital São Camilo, no mesmo município
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

02 out 2021 às 19:07

Publicado em 02 de Outubro de 2021 às 19:07

Acidente entre van e carro deixa mortos e feridos em Aracruz Crédito: Leitor | A Gazeta
Um acidente entre uma van e um carro de passeio matou duas pessoas e deixou outras cinco gravemente feridas na tarde deste sábado (2), em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. Os feridos são duas crianças e três adultos.
Segundo o Corpo de Bombeiros, as pessoas que morreram estavam no carro acompanhadas de duas crianças, que foram socorridas em estado grave para o Hospital São Camilo, em Aracruz. Três ocupantes da van também ficaram gravemente feridos e foram encaminhados à mesma unidade hospitalar.
O Corpo de Bombeiros afirmou que a corporação continua no local e que as primeiras informações indicam que teria ocorrido uma colisão frontal entre os dois veículos. 

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