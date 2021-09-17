Pai e filha são as vítimas de acidente com mortes em Aracruz

De acordo com apuração da TV Gazeta Norte , o pai era caminhoneiro aposentado e conduzia o veículo, já Yasmin era frentista e estava no banco do carona.

O nome do motorista do caminhão não foi informado pela polícia. A PRF informou para a reportagem da TV Gazeta, que foi ao local do acidente, que o motorista tem 69 anos e estava muito abalado. A reportagem de A Gazeta demandou a Polícia Civil para saber o que aconteceu com o motorista do caminhão.