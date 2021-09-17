Pai e filha são as vítimas de acidente com mortes em Aracruz

As vítimas de um grave acidente ocorrido na manhã desta sexta-feira (17) são pai e filha. Manoel Dias, de 67 anos, tinha deixado a esposa no trabalho e levava a filha, Yasmin Dias, de 19 anos, para um teste de habilitação, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo.
A colisão ocorreu no quilômetro 177 da BR 101, em Jacupemba, Aracruz. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão invadiu a contramão, o carro tentou desviar e ir para o acostamento, mas não conseguiu e acabou colidindo.
De acordo com apuração da TV Gazeta Norte, o pai era caminhoneiro aposentado e conduzia o veículo, já Yasmin era frentista e estava no banco do carona.
O nome do motorista do caminhão não foi informado pela polícia. A PRF informou para a reportagem da TV Gazeta, que foi ao local do acidente, que o motorista tem 69 anos e estava muito abalado. A reportagem de A Gazeta demandou a Polícia Civil para saber o que aconteceu com o motorista do caminhão.
Nas imagens, é possível ver que o veículo e a carreta foram parar no acostamento da pista em que o carro estava. Veja no vídeo abaixo: