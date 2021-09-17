Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
BR 101

Pai e filha são as vítimas de acidente com mortes em Aracruz

Manoel Dias, de 67 anos, tinha deixado a esposa no trabalho e levava a filha, Yasmin Dias, de 19 anos, para um teste de habilitação em Aracruz

Publicado em 17 de Setembro de 2021 às 11:26

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

17 set 2021 às 11:26
Pai e filha são as vítimas de acidente com mortes em Aracruz Crédito: Vinícius Teixeira
As vítimas de um grave acidente ocorrido na manhã desta sexta-feira (17) são pai e filha. Manoel Dias, de 67 anos, tinha deixado a esposa no trabalho e levava a filha, Yasmin Dias, de 19 anos, para um teste de habilitação, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo
A colisão ocorreu no quilômetro 177 da BR 101, em Jacupemba, Aracruz. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão invadiu a contramão, o carro tentou desviar e ir para o acostamento, mas não conseguiu e acabou colidindo.
De acordo com apuração da TV Gazeta Norte, o pai era caminhoneiro aposentado e conduzia o veículo, já Yasmin era frentista e estava no banco do carona. 
O nome do motorista do caminhão não foi informado pela polícia. A PRF informou para a reportagem da TV Gazeta, que foi ao local do acidente, que o motorista tem 69 anos e estava muito abalado. A reportagem de A Gazeta demandou a Polícia Civil para saber o que aconteceu com o motorista do caminhão. 
Nas imagens, é possível ver que o veículo e a carreta foram parar no acostamento da pista em que o carro estava. Veja no vídeo abaixo:

Veja Também

Vídeo: PRF apreende pasta base de cocaína escondida em carro no ES

Acidente entre carreta e carro mata duas pessoas na BR 101 em Aracruz

Corpos de mãe e filha assassinadas no ES ainda aguardam liberação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Aracruz Polícia Civil ES Norte Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Taxinhas foram espalhadas na via na quinta-feira (16)
Ciclistas têm pneus furados após taxinhas serem espalhadas em ciclovia de Vitória
Aluguel cresce no ES
Dono ou inquilino? Maioria tem casa própria no ES, mas aluguel cresce
Imagem de destaque
Acidente entre três veículos resulta em mortes e feridos na BR 101 em Aracruz

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados