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Jacupemba

Acidente entre carreta e carro mata duas pessoas na BR 101 em Aracruz

Pai e filha estavam no carro e morreram no local. A batida aconteceu por volta das 7h da manhã desta sexta-feira (17)

Publicado em 17 de Setembro de 2021 às 08:48

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

17 set 2021 às 08:48
Acidente entre carreta e carro mata pai e filha na BR 101, em Aracruz Crédito: Paula Brazão
Pai e filha morreram em uma colisão envolvendo uma carreta e um carro na manhã desta sexta-feira (17), no quilômetro 177 da BR 101, em Jacupemba, Aracruz, Norte do Espírito Santo. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), os dois ocupantes do carro não resistiram e morreram. O trânsito precisou ser interditado para os trabalhos de retirada dos corpos durante a manhã. Um desvio foi feito no local para a passagem dos veículos. 
Manoel Dias, de 67 anos, era caminhoneiro aposentado e conduzia o Fiat Uno. Já Yasmin Dias, de 19 anos, era frentista e estava no banco do carona. De acordo com informações da TV Gazeta Norte, Manoel tinha acabado de deixar a esposa no trabalho e estava levando a filha para um teste de habilitação em Aracruz. O caminhão invadiu a contramão, o carro tentou desviar e ir para o acostamento, mas não conseguiu e acabou colidindo. 
Nas imagens, é possível ver que o veículo e a carreta foram parar no acostamento da pista em que o carro estava. Veja no vídeo abaixo:

MOTORISTA DO CAMINHÃO 

De acordo com informações da TV Gazeta Norte, o motorista do caminhão fez o teste do bafômetro, que deu resultado negativo. A reportagem de A Gazeta procurou a PRF, para saber quais procedimentos foram adotados. O órgão não informou o nome do caminhoneiro nem o encaminhamento realizado. Informou apenas que ele tem 69 anos e estava muito abalado.
A reportagem também tentou contato com a Polícia Civil para saber se o motorista foi encaminhado para alguma delegacia, mas foi informada que até a tarde desta sexta-feira (17) a ocorrência não havia sido entregue pela PRF. 
Os corpos de pai e filha foram levados para o Serviço Médico Legal de Colatina.
Com informações de Paula Brazão, da TV Gazeta Norte

Atualização

17/09/2021 - 10:25
Após a publicação da reportagem, as vítimas do acidente foram identificadas. 

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