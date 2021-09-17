Acidente entre carreta e carro mata duas pessoas na BR 101 em Aracruz

Acidente entre carreta e carro mata pai e filha na BR 101, em Aracruz Crédito: Paula Brazão

Pai e filha morreram em uma colisão envolvendo uma carreta e um carro na manhã desta sexta-feira (17), no quilômetro 177 da BR 101, em Jacupemba, Aracruz , Norte do Espírito Santo. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) , os dois ocupantes do carro não resistiram e morreram. O trânsito precisou ser interditado para os trabalhos de retirada dos corpos durante a manhã. Um desvio foi feito no local para a passagem dos veículos.

Manoel Dias, de 67 anos, era caminhoneiro aposentado e conduzia o Fiat Uno. Já Yasmin Dias, de 19 anos, era frentista e estava no banco do carona. De acordo com informações da TV Gazeta Norte, Manoel tinha acabado de deixar a esposa no trabalho e estava levando a filha para um teste de habilitação em Aracruz. O caminhão invadiu a contramão, o carro tentou desviar e ir para o acostamento, mas não conseguiu e acabou colidindo.

Nas imagens, é possível ver que o veículo e a carreta foram parar no acostamento da pista em que o carro estava. Veja no vídeo abaixo:

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MOTORISTA DO CAMINHÃO

De acordo com informações da TV Gazeta Norte, o motorista do caminhão fez o teste do bafômetro, que deu resultado negativo. A reportagem de A Gazeta procurou a PRF, para saber quais procedimentos foram adotados. O órgão não informou o nome do caminhoneiro nem o encaminhamento realizado. Informou apenas que ele tem 69 anos e estava muito abalado.

A reportagem também tentou contato com a Polícia Civil para saber se o motorista foi encaminhado para alguma delegacia, mas foi informada que até a tarde desta sexta-feira (17) a ocorrência não havia sido entregue pela PRF.

Os corpos de pai e filha foram levados para o Serviço Médico Legal de Colatina.

Com informações de Paula Brazão, da TV Gazeta Norte