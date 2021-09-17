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João Neiva

Vídeo: PRF apreende pasta base de cocaína escondida em carro no ES

Condutor do veículo informou que pegou o carro já carregado em Belo Horizonte, Minas Gerais, e entregaria no município da Serra, pela quantia de R$ 3 mil

Publicado em 17 de Setembro de 2021 às 10:37

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

17 set 2021 às 10:37
PRF apreende 12 quilos de pasta base de cocaína em João Neiva Crédito: Polícia Rodoviária Federal (PRF)
Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 12,5 quilos de pasta base de cocaína na manhã desta quinta-feira (16), em João Neiva, no Norte do Espírito Santo.  
Policiais do Comando de Operações Especiais da PRF (COE) efetuavam fiscalização no quilômetro 1 da BR 259, em João Neiva,  quando abordaram uma Fiat Strada. Ao realizar vistoria na parte inferior do veículo, foi visualizado um compartimento preparado para o transporte de ilícitos.
Com a utilização de ferramentas específicas, os policiais conseguiram acessar o compartimento, localizando em seu interior 13 tabletes da droga.
Indagado pela polícia, o condutor informou que pegou o veículo já carregado com as drogas em Belo Horizonte, Minas Gerais, e entregaria no município da Serra. Pelo transporte, afirmou que ganharia a quantia de R$ 3 mil. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Federal, em Vila Velha.

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