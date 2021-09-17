Vídeo: PRF apreende pasta base de cocaína escondida em carro no ES

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 12,5 quilos de pasta base de cocaína na manhã desta quinta-feira (16), em João Neiva, no Norte do Espírito Santo.
Policiais do Comando de Operações Especiais da PRF (COE) efetuavam fiscalização no quilômetro 1 da BR 259, em João Neiva, quando abordaram uma Fiat Strada. Ao realizar vistoria na parte inferior do veículo, foi visualizado um compartimento preparado para o transporte de ilícitos.
Com a utilização de ferramentas específicas, os policiais conseguiram acessar o compartimento, localizando em seu interior 13 tabletes da droga.
Indagado pela polícia, o condutor informou que pegou o veículo já carregado com as drogas em Belo Horizonte, Minas Gerais, e entregaria no município da Serra. Pelo transporte, afirmou que ganharia a quantia de R$ 3 mil. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Federal, em Vila Velha.