PRF flagra funcionários desviando gasolina de empresa em Cariacica

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Já o motorista de aplicativo, ao ser questionado pelos agentes, disse que trabalha em um aplicativo de transporte e que o motorista do caminhão estava repassando o combustível para ajudá-lo.

Os policiais, então, entraram em contato com a transportadora. Uma hora depois, o gerente da empresa chegou ao local e disse que o veículo estava fora de rota, que a saída do combustível no caminhão deveria estar lacrada e que não existe sobra de combustível. Além disso, o gerente reconheceu o homem que se disse motorista de aplicativo. Ele é funcionário da empresa e também trabalha como motorista.