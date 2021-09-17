Dois funcionários de uma transportadora foram detidos após serem flagrados transferindo gasolina de um caminhão-tanque para galões de plástico. O fato aconteceu na Rodovia do Contorno, na altura do bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica, na tarde desta quinta-feira (16).
De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), agentes faziam uma ronda pela rodovia quando, passando por um posto de combustíveis, flagraram duas pessoas transferindo combustível de um caminhão-tanque para galões de plástico que estavam em outro veículo, através de mangueiras. Um deles era o motorista da empresa e o outro se identificou inicialmente como motorista de aplicativo. No total, havia nove galões de 20 litros, sendo que quatro já estavam totalmente cheios.
PRF flagra funcionários desviando gasolina de empresa em Cariacica
O caminhão deveria seguir de Vila Velha para a sede da empresa proprietária do combustível, na Serra. Questionado pelos agentes, o motorista do caminhão-tanque afirmou que estava retirando combustível que normalmente sobra no tanque e estaria repassando a outro homem, que pagaria R$ 3 por litro. Ainda de acordo com a PRF, o motorista disse que levava dois lacres dentro do caminhão e que os usaria para lacrar o tanque antes de chegar no destino.
Já o motorista de aplicativo, ao ser questionado pelos agentes, disse que trabalha em um aplicativo de transporte e que o motorista do caminhão estava repassando o combustível para ajudá-lo.
Os policiais, então, entraram em contato com a transportadora. Uma hora depois, o gerente da empresa chegou ao local e disse que o veículo estava fora de rota, que a saída do combustível no caminhão deveria estar lacrada e que não existe sobra de combustível. Além disso, o gerente reconheceu o homem que se disse motorista de aplicativo. Ele é funcionário da empresa e também trabalha como motorista.
Os dois homens foram encaminhados para o DPJ de Cariacica e o combustível foi apreendido para que fossem tomadas as medidas cabíveis.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que os dois suspeitos, de 36 e 49 anos, foram autuados em flagrante pelo crime de furto qualificado, e encaminhados ao Centro de Triagem de Viana. A gasolina foi restituída à empresa.