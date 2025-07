Longa espera

Entrega de obra é adiada mais uma vez em Vitória e prefeitura dá novo prazo

Avenida Jair Etienne Dessaune está em obras há mais de um ano e deveria ter sido entregue em maio, mas prazo já foi alterado duas vezes

A entrega da obra na Avenida Jair Etienne Dessaune, no bairro Bento Ferreira, em Vitória , foi mais uma vez adiada e agora tem novo prazo: primeira quinzena de setembro deste ano. A via, que passa por intervenção há mais de um ano, tinha previsão inicial de conclusão para maio, o que não foi cumprido. >

Segundo o secretário de Obras de Vitória, Gustavo Perin, os trabalhos estão na fase final. Em entrevista à TV Gazeta, ele afirmou que a concretagem foi finalizada, mas a liberação do tráfego depende do controle tecnológico da resistência do concreto, por se tratar de uma estrutura especial. >