BR 101: obras serão aceleradas com novo contrato; saiba o que será feito em 3 anos

Estão previstos investimentos de quase R$ 2 bilhões nos primeiros anos de contrato; expectativa é duplicar trecho que vai de Safra, no Sul do Estado, a João Neiva, no Norte, até 2028

Publicado em 26 de junho de 2025 às 18:52

Estão previstos R$ 10 bilhões em investimentos na BR 101 no Espírito Santo Crédito: Divulgação

Com o resultado, estão previstos R$ 10 bilhões em investimentos pela empresa com a execução de obras e operação do trecho. A assinatura do termo aditivo está prevista para os próximos meses. A partir disso, segundo a Ecovias 101, o ciclo de investimentos será iniciado em até 30 dias.>

Mas as obras devem ser aceleradas já nas próximas semanas, segundo o diretor-geral de concessões do Grupo EcoRodovias, Alberto Luiz Lodi. Segundo ele, o fato de a empresa já estar no ativo possibilita dar sequência aos investimentos. Em geral, o contrato será de 24 anos.>

"O contrato agora tem alguns ritos. O aditivo que vamos assinar está previsto para o dia 29 de agosto. Com isso formalizado, inicia-se um novo contrato. Temos interesse em acelerar as obras que estão acontecendo e iniciar outras. Dentro do planejamento que temos, o objetivo é começar o mais rápido possível. Na próxima semana mesmo podemos ter novas obras e acelerar", afirmou, durante coletiva de imprensa. >

>

Segundo o diretor superintendente da Ecovias 101, Roberto Amorim, as novas intervenções, já sob novo contrato, devem acontecer de forma simultânea, com frentes ao Norte e ao Sul do Estado. No Sul, as obras vão continuar a partir do trevo de Alfredo Chaves. Ao Norte, tão logo seja possível, a empresa inicia intervenções a partir da praça do pedágio na Serra.>

"A expectativa é que, ao fim dos primeiros três anos de contrato, esteja duplicado todo o trecho entre Safra (no Sul) e João Neiva", afirma Amorim. >

A partir da assinatura do novo contrato também há outras novidades para os motoristas, como descontos tarifários para usuários do sistema de pagamento eletrônico (tag) e isenção para motos, categoria que atualmente paga pedágio.>

O que está previsto para os três primeiros anos>

R$ 1,82 bilhão em investimentos;



Conclusão de 84 km de duplicações;



9,45 km de marginais;



19 novos retornos;



6 km ciclovia;



4 passarelas;



2 Pontos de Parada e Descanso (PPD) para caminhoneiro;



Início das obras dos Contornos de Ibiraçu e Fundão.

>

Roberto Amorim estima ainda que os períodos mais intensos de obras vão gerar cerca de 4 mil empregos diretos e indiretos por ano. Ao todo, o governo federal prevê a geração de 149.233 empregos, considerando diretos, indiretos e efeito-renda.>

Principais investimentos

172,8 km de duplicações, inclusive em segmentos do trecho norte;

41,1 km de faixas adicionais – entre Mucuri (BA) e Linhares (ES);



33,6 km de vias marginais;



Contornos urbanos de Ibiraçu (4,2 km) e Fundão (11,4 km);



14 novos trevos em desnível;



39 retornos em nível;



40 passarelas para pedestres;



75 novos pontos de ônibus;



2 Pontos de Parada e Descanso (PPD) para caminhoneiros;



34 passagens de fauna, entre outras obras.

>

A implantação de faixas adicionais é uma solução imediata para os trechos onde ainda não há licenciamento ambiental para duplicação. “São segmentos onde esse tipo de obra atende plenamente a demanda atual da rodovia”, diz Amorim. >

O novo modelo tarifário prevê reajustes condicionados a entregas de obras. Ou seja, o contrato estabelece degraus que acompanham o volume de investimentos, que será aferido por auditoria independente. Outro detalhe é que o cumprimento do cronograma terá fiscalização trimestral da ANTT.>

Novidades na operação

Do total de investimentos do contrato, R$ 3,31 bilhões serão aplicados na operação da rodovia e nos serviços de atendimento aos usuários, como os guinchos e as ambulâncias. Entre as novidades, a Ecovias 101 informou que vai instalar a primeira balança de pesagem de veículos na velocidade da via (HS-WIM) do Estado. >

O equipamento possibilita a fiscalização de excesso de carga de 100% dos veículos comerciais sem a necessidade de fazer desvios no trajeto e redução de velocidade, evitando paradas, riscos de acidentes e possíveis atrasos na viagem. >

Ainda em atendimento aos caminhoneiros, a rodovia passará a contar com dois PPDs (Pontos de Parada para Descanso) para proporcionar descanso seguro aos motoristas profissionais de transporte rodoviário de cargas e passageiros, o que previne acidentes ocasionados por fadiga. Também estão previstas 167 câmeras de monitoramento que ajudam na identificação de ocorrências e no rápido envio de recursos necessários em caso de acidentes, por exemplo. >

