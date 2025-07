Presente de aniversário

Viana anuncia R$ 90 milhões em obras para reduzir alagamentos; veja bairros

Completando 163 anos nesta quarta-feira (23), município da Grande Vitória anunciou um pacote de intervenções em infraestrutura urbana, educação e bem-estar animal

João Barbosa Repórter / [email protected]

Publicado em 23 de julho de 2025 às 10:54

Viana comemora 163 anos nesta quarta-feira (23) Crédito: Divulgação/Prefeitura de Viana

Completando 163 anos nesta quarta-feira (23), Viana anunciou um pacote de investimentos de R$ 100 milhões em infraestrutura e mobilidade urbana, educação e bem-estar animal. >

Destaque para a construção do novo sistema de macrodrenagem em Marcílio de Noronha, visando a extinção dos alagamentos às margens da BR 101. Em entrevista ao Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta, o prefeito Wanderson Bueno (Podemos) detalhou que a novidade conta com um investimento de mais de R$ 45 milhões em parceria com o governo do Estado.>

Com as obras, que vão passar por baixo da rodovia federal, a água da chuva será captada a partir do km 298 da BR 101, na altura da Avenida Espírito Santo, com lançamento final no Rio Formate.>

“Além da macrodrenagem desse trecho [em Marcílio de Noronha], outro sistema anunciado hoje é para Viana Sede, que sofre com alagamentos há mais de 50 anos”, destacou o prefeito. Ao todo, os dois pacotes de obras somam mais de R$ 90 milhões em investimentos.>

>

Segundo a prefeitura, as obras de construção da Estação de Bombeamento de Águas Pluvias (EBAP) e da Galeria Dique na sede do município beneficiam diretamente o bairro Santo Agostinho.>

“O investimento, realizado pelo governo do Estado, é de aproximadamente R$ 45,7 milhões. A obra tem prazo de execução de 18 meses. O projeto prevê a construção de um dique de proteção e de uma moderna estação de bombeamento, capaz de absorver grandes volumes de água em menos tempo, reduzindo drasticamente os impactos das cheias. A solução foi desenvolvida com base em estudos técnicos, com o objetivo de garantir segurança para períodos de chuvas com recorrência de até 50 anos”, divulga a Prefeitura de Viana.>

Leia mais Governo do ES pode ceder hospital em São Mateus para curso de Medicina da Ufes

Escola em Campo Verde

Além das obras para redução dos alagamentos, o pacote de investimentos em Viana ainda contempla a construção de uma nova escola de ensino fundamental no bairro Campo Verde. O projeto, segundo o Executivo, prevê um investimento de R$ 7,6 milhões para atender até 665 estudantes em 12 salas de aulas. >

“A proposta é oferecer um espaço moderno e mais adequado ao processo de ensino-aprendizagem. O projeto inclui quadra esportiva coberta, sala de professores, diretoria, secretaria e uma sala de Atendimento Educacional Especializado (AEE), garantindo mais inclusão e qualidade no atendimento pedagógico”, destaca a administração municipal, salientando que as obras devem ficar prontas em 30 meses.>

Centro de Bem-Estar Animal

Primeiro Centro de Bem-Estar Animal do ES será instalado na Penitenciária Agrícola de Viana Crédito: Divulgação / Prefeitura de Viana

Nesta quarta, também foi feito o anúncio para as obras do primeiro Centro de Acolhimento e Bem-Estar Animal do Espírito Santo, espaço que será construído na Penitenciária Agrícola Estadual, com um investimento estimado em mais de R$ 1,7 milhão. >

Em parceria com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama) e a Secretaria de Justiça (Sejus), o espaço terá capacidade para abrigar até 200 cães e 100 gatos que foram recolhidos pelo Programa Municipal de Bem-Estar Animal “É o Bicho!”.>

“Além de recolher animais, também vamos trabalhar com a ressocialização dos detentos do sistema prisional em Viana”, destaca o prefeito Wanderson Bueno.>

Segundo a prefeitura, os detentos do regime semiaberto vão receber capacitação para cuidar dos animais, com alimentação, passeios e cuidados básicos, em atividades acompanhadas por veterinários da administração municipal.>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta