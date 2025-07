Adiamento

BR 262: obras de duplicação ficam para 2026; entenda nova data

Expectativa inicial era abrir o processo licitatório em novembro deste ano e começar as obras até abril, mas os prazos mudaram

A expectativa de lançar o edital de licitação para iniciar a duplicação da BR 262 no Espírito Santo ainda neste ano não vai se concretizar. A previsão do Ministério dos Transportes e do governo do Estado era abrir o processo licitatório até novembro, mas isso só deve ocorrer no início de 2026.>