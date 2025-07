Acordo de Mariana

Regência terá rampa de acesso à foz para pescadores de Linhares

Obra será construída pela Samarco no âmbito do Acordo de Mariana e terá por objetivo impulsionar a economia pesqueira da região

Publicado em 9 de julho de 2025 às 13:22

Pescadores de Linhares, no Norte do Espírito Santo, ganharão uma rampa de acesso à foz do Rio Doce, após a Secretaria de Patrimônio da União (SPU) e a Associação de Pescadores de Regência Pescador Sabino Bispo de Oliveira (Asper) assinarem um termo de cessão de espaço físico em águas públicas.>

A expectativa é que a rampa possibilite a ampliação da estrutura da associação e beneficie os mais de 100 associados da entidade. A obra será executada pela Samarco, como uma das obrigações previstas no Acordo de Reparação da Bacia do Rio Doce, homologado no final de 2024.>

A partir da cessão do espaço pela União, será construída uma rampa de barcos para acesso à foz, cuja parte frontal terá capacidade para puxar até dois barcos de até 30 toneladas, além de permitir que outras embarcações utilizem o local para manutenção. A obra deve ser entregue até o final de 2025.>

O presidente da associação, Leonidas Carlos, destacou que a construção da rampa é importante, pois a Vila de Regência tem a pesca como uma das principais atividades econômicas.>

"Hoje, se precisarmos fazer qualquer manutenção, precisamos nos deslocar para o Estado do Rio de Janeiro. Essa rampa vai baratear nossa atividade e beneficiará não apenas Regência, mas todas as vilas vizinhas", afirmou.>

A ampliação das estruturas da associação faz parte das ações que visam a impulsionar o desenvolvimento local do Estado, principalmente aquelas ligadas à retomada das atividades aquícolas e pesqueiras, de acordo com Camilo Farace, da Fundação Renova, em processo de extinção.>

"Buscamos continuamente recompor as áreas produtivas com as condições para produção dos pescadores, um importante elo de desenvolvimento para o Estado. Para isso, é fundamental dotá-los de equipamentos e infraestrutura para a conservação, industrialização e comercialização do pescado.”>

Conforme o Acordo de Reparação da Bacia do Rio Doce, o projeto será financiado pela Samarco e será, posteriormente, assumido pela gestão da Asper.>

