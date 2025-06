Edital em novembro

Duplicação da BR 262 vai depender de verba federal e emenda parlamentar

Governo do Estado vai usar R$ 2,3 bilhões do Acordo de Mariana para custear parte da obra, mas o recurso não vai ser suficiente para bancar tudo

"Por certo, (o restante do recurso) vem do governo federal e de aporte de emendas da bancada federal. O Contorno do Mestre Álvaro teve grande suporte de emendas da bancada federal. Então, se você tem o objetivo de R$ 5,5 bilhões e você já tem R$ 2,3 bilhões, já dá para você começar. A gente não precisa ter todos os recursos no momento inicial. A gente precisa começar essa obra. É uma obra inadiável para os capixabas e mineiros", declarou o vice-governador.>

Como antecipado por A Gazeta , o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) estima que a obra toda, da Região Metropolitana até a divisa com Minas Gerais, custe R$ 8 bilhões . A primeira etapa, até a Região Serrana, está orçada em R$ 5,5 bilhões . O edital está previsto para ser publicado em novembro e as obras programadas para começarem em abril de 2026.>

No caso do Contorno do Mestre Álvaro, citado pelo vice-governador, cerca de 70% da obra foi custeada pela bancada federal capixaba em Brasília, com os parlamentares destinando praticamente todas as emendas a partir de 2019 para possibilitar a construção do eixo viário.>