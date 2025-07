Veja agenda

Visita de Lula ao Espírito Santo nesta sexta (11) é confirmada

Presidente vai a Linhares, na Região Norte, anunciar pagamentos a agricultores e pescadores no âmbito do Novo Acordo do Rio Doce

Publicado em 9 de julho de 2025 às 10:17

Presidente Lula (PT) em sua última visita ao Espírito Santo, para inaugurar o Contorno do Mestre Álvaro Crédito: Fernando Madeira

Informações iniciais davam conta de que Lula começaria a visita por São Mateus. De acordo com a previsão mais recente do governo federal, na manhã desta quarta-feira (9), a agenda do presidente deve ocorrer em Linhares, a partir das 10h. O local do evento ainda não foi confirmado oficialmente.

Na ocasião, será anunciado o início dos pagamentos do Programa de Transferência de Renda para agricultores familiares e pescadores no Espírito Santo, no âmbito do Novo Acordo do Rio Doce, voltado à reparação socioeconômica das populações atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão.

A expectativa é que Lula desembarque diretamente no Aeroporto de Linhares e não passe pela Capital capixaba.

A assessoria de imprensa do governo do Estado também confirmou que o governador Renato Casagrande (PSB) irá até o município participar do evento.

Lula já cancelou três vezes visita ao ES

A última vez que Lula visitou o Espírito Santo foi em 2023, na inauguração das obras do Contorno do Mestre Álvaro, na Serra.

Em fevereiro deste ano, o petista afirmou que voltaria ao Estado. A expectativa era que a viagem ocorresse após o carnaval, o que não se concretizou.

