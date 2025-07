Visita presidencial

Lula deve vir ao ES na próxima sexta-feira (11), após três adiamentos

A expectativa é que, durante a passagem pelo Espírito Santo, Lula anuncie investimentos na áreas de Saúde e Agricultura, por meio do Plano de Aceleração do Crescimento (PAC-3)

Ainda conforme políticos e membros do PT no Estado, a expectativa é quem durante a passagem pelo Espírito Santo, Lula anuncie investimentos na área da Saúde e da Agricultura, por meio do Plano de Aceleração do Crescimento (PAC-3). O chefe do Executivo nacional também deve participar do lançamento do Programa de Transferência de Renda (PTR), destinado ao auxílio aos pescadores e agricultores atingidos pelo rompimento da barragem de Mariana (MG), em 2015.>

Ainda em maio deste ano, Lula cancelou outra vez a visita ao Espírito Santo a dois dias do evento do qual participaria. Na ocasião, a justificativa para o adiamento do encontro com os capixabas foi a morte do ex-presidente do Uruguai José Pepe Mujica, aos 89 anos, no dia 13 de maio. Lula, então, preferiu comparecer ao velório de Mujica. Assim, as unidades do Minha Casa, Minha Vida, em Linhares, foram entregues no dia 16 de maio em evento com o Ministro das Cidades, Jader Filho.>