Infraestrutura

Governo federal prevê duplicar 60% da BR 259 no Noroeste do ES

Ministério dos Transportes estima que o projeto de duplicação da rodovia deve ficar pronto até junho deste ano

Moradores reclamam de lama em conjunto do 'Minha Casa' entregue em Linhares

11 mil trabalhadores procuram emprego há mais de 2 anos no ES

Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), a duplicação vai contemplar o trecho entre o km 0 e o km 63, de João Neiva até o bairro Columbia, em Colatina. Já do km 63 ao km 106, do bairro Columbia até a divisa em Baixo Guandu, está prevista a restauração da pista existente com melhoramentos, que incluem acostamentos, terceiras faixas e vias laterais.>