ES quer empréstimo de R$ 328 milhões para recuperar estradas

Deputados avaliam pedido feito pelo governo estadual e pediram mais informações, incluindo um detalhamento com a previsão de obras a serem executadas; operação de crédito seria feita com o Banco do Nordeste

Publicado em 8 de julho de 2025 às 11:26

Governo do Estado quer R$ 328 milhões em empréstimo para recuperar estradas das regiões Norte e Nordeste capixabas Crédito: Shutterstock

O governo do Espírito Santo pretende fazer um empréstimo de R$ 328 milhões com o Banco do Nordeste do Brasil para recuperar rodovias estaduais de municípios das regiões Norte e Noroeste do Estado que integram a área da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene).>

Para o pedido de empréstimo se concretizar é necessário que a Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) aprove o Projeto de Lei 404/2025, enviado pelo Executivo estadual à Casa de Leis, solicitando a operação de crédito. >

O que é a Sudene? A Sudene é uma autarquia federal com o objetivo de promover o desenvolvimento econômico e social do Nordeste, mas entende sua atuação também a municípios de Minas Gerais e do Espírito Santo. Nessas localidades, há benefícios fiscais para empresas, oque contribui para a atração de investimentos. A inclusão de uma cidade na área promove a geração de empregos de mais qualidade que pagam melhores salários nessas regiões, geralmente menos desenvolvidas.

O montante milionário deve ser usado na implementação do Programa de Desenvolvimento Produtivo da Região Nordeste (Prodepro), que prevê a execução de serviços de manutenção e reabilitação da malha rodoviária da região, por meio das seguintes intervenções:>

Elaboração de estudos e projetos rodoviários;

Apoio à identificação e estuturação de projetos de infraestrutura;

Execução de obras e serviços de manutenção;

Recuperação de rodovias. >

O Executivo estadual justificou que as intervenções propiciarão redução do tempo e dos custos de viagem por meio das obras a serem executadas. Isso será possível com a ampliação da cobertura pavimentada da rede rodoviária estadual, melhor escoamento de produtos agrícolas e atendimento com veículos do serviço da saúde e transporte escolar. >

O pedido do governo do Estado tramitou em caráter de urgência na assembleia, mas foi retirado de pauta, pois os deputados solicitaram um detalhamento de todas as obras que serão realizadas nas cidades a partir do empréstimo.>

Atualmente, 31 municípios capixabas fazem parte da área de abrangência da Sudene: Aracruz, Governador Lindenberg, Itaguaçu e Itarana, Baixo Guandu, Colatina, Linhares, Marilândia, Rio Bananal, São Domingos do Norte, Pancas, Sooretama, Alto Rio Novo, Águia Branca, São Gabriel da Palha, Vila Valério, Jaguaré, Mantenópolis, Barra de São Francisco, Vila Pavão, Água Doce do Norte, Nova Venécia, São Mateus, Conceição da Barra, Boa Esperança, Pinheiros, Ecoporanga, Ponto Belo, Montanha, Mucurici e Pedro Canário.>

