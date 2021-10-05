Acidente com mortes em Aracruz: motorista segue internado

Colisão entre dois veículos na BR 101, em Aracruz. Crédito: Eduardo Dias | TV Gazeta Norte

Segundo a Prefeitura de Sooretama, o estado de saúde do motorista do município é grave, mas estável. "Ele passou por uma cirurgia no joelho e está na UTI por conta do pós-operatório. Os médicos devem emitir um novo boletim até o fim do dia", diz a nota enviada.

Berlindo da Conceição de Freitas, 60 anos, e a esposa, Maria das Graças Elizeu, de 56 anos, estavam em um veículo da Secretaria de Saúde de Sooretama. A mulher o acompanhava em uma consulta.

A prefeitura municipal enviou nota nesta terça-feira (5) corrigindo a informação dada nesta segunda-feira (4) de que Berlindo estava fazendo tratamento oncológico. O homem fazia hemodiálise e a consulta realizada em Vitória era para fazer uma revisão de uma cirurgia recente que ele havia realizado nos olhos. Veja a nota:

"Sobre a vítima que faleceu, o homem, ao contrário do informado ontem, ele não estava fazendo tratamento oncológico. Ele fazia hemodiálise e a consulta de ontem especificamente foi pra fazer uma revisão de uma cirurgia recente que ele havia realizado nos olhos."

Berlindo da Conceição de Freitas, 60 anos, e a esposa, Maria das Graças Elizeu, de 56 anos Crédito: Reprodução

O OUTRO CARRO ENVOLVIDO

Em conversa com a reportagem da TV Gazeta Norte, Lucas Brito Leite, de 30 anos, que dirigia o outro veículo envolvido na colisão, disse que saiu de Teixeira de Freitas, na Bahia, e seguia para Vila Velha. Ele admitiu que fez uma ultrapassagem indevida e bateu de frente com o carro da Prefeitura de Sooretama.

Próximo ao local do acidente, uma placa sinalizava a proibição de ultrapassagens. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o motorista que causou o acidente foi submetido ao teste de bafômetro, que deu negativo para o consumo de álcool.

Por nota, a Polícia Civil informou na manhã desta terça-feira (5) que não houve conduzidos à Delegacia Regional de Aracruz, relacionados a essa ocorrência e que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Aracruz.