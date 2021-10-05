Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Estado grave

Acidente com mortes em Aracruz: motorista segue internado

Segundo a Prefeitura de Sooretama, o estado de saúde do motorista que dirigia o carro do município é grave, mas estável. Ele passou por uma cirurgia

Publicado em 05 de Outubro de 2021 às 12:46

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

05 out 2021 às 12:46
Colisão entre dois veículos na BR-101, em Aracruz.
Colisão entre dois veículos na BR 101, em Aracruz. Crédito: Eduardo Dias | TV Gazeta Norte
O motorista que conduzia o veículo da Prefeitura de Sooretama envolvido em um acidente que resultou na morte de um casal nesta segunda-feira (4), em AracruzNorte do Espírito Santo, continua internado em estado grave. A batida ocorreu no quilômetro 192 da BR 101. O condutor do outro veículo envolvido não teve ferimentos e permaneceu no local. Ele admitiu à reportagem da TV Gazeta Norte que fez uma ultrapassagem irregular.
Segundo a Prefeitura de Sooretama, o estado de saúde do motorista do município é grave, mas estável. "Ele passou por uma cirurgia no joelho e está na UTI por conta do pós-operatório. Os médicos devem emitir um novo boletim até o fim do dia", diz a nota enviada. 
Berlindo da Conceição de Freitas, 60 anos, e a esposa, Maria das Graças Elizeu, de 56 anos, estavam em um veículo da Secretaria de Saúde de Sooretama. A mulher o acompanhava em uma consulta.
A prefeitura municipal enviou nota nesta terça-feira (5) corrigindo a informação dada nesta segunda-feira (4) de que Berlindo estava fazendo tratamento oncológico. O homem fazia hemodiálise e a consulta realizada em Vitória era para fazer uma revisão de uma cirurgia recente que ele havia realizado nos olhos. Veja a nota:
"Sobre a vítima que faleceu, o homem, ao contrário do informado ontem, ele não estava fazendo tratamento oncológico. Ele fazia hemodiálise e a consulta de ontem especificamente foi pra fazer uma revisão de uma cirurgia recente que ele havia realizado nos olhos."
Berlindo da Conceição de Freitas, 60 anos, e a esposa, Maria das Graças Elizeu, de 56 anos Crédito: Reprodução

O OUTRO CARRO ENVOLVIDO

Em conversa com a reportagem da TV Gazeta Norte, Lucas Brito Leite, de 30 anos, que dirigia o outro veículo envolvido na colisão, disse que saiu de Teixeira de Freitas, na Bahia, e seguia para Vila Velha. Ele admitiu que fez uma ultrapassagem indevida e bateu de frente com o carro da Prefeitura de Sooretama.
Próximo ao local do acidente, uma placa sinalizava a proibição de ultrapassagens. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o motorista que causou o acidente foi submetido ao teste de bafômetro, que deu negativo para o consumo de álcool.
Por nota, a Polícia Civil informou na manhã desta terça-feira (5) que não houve conduzidos à Delegacia Regional de Aracruz, relacionados a essa ocorrência e que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Aracruz.
*Com informações de Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte

Veja Também

Casal de Sooretama morre em acidente em Aracruz ao voltar de consulta

Criança atingida por tiros em bar de Sooretama segue em estado grave

Bar é alvo de tiros, e criança e idoso são baleados em Sooretama

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Aracruz Sooretama ES Norte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Líder de quadrilha de roubo de cargas que agia no ES é preso no RJ
Cantor Silva
Justiça mantém indenização de R$ 20 mil a Silva por show cancelado no ES
PM fica ferido após capotar carro em Alegre
Policial militar fica ferido após capotar carro em Alegre

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados