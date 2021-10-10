Motorista com sinais de embriaguez capota em acidente na Serra

Carro atingiu a mureta central antes de capotar Crédito: Agente Negrelli

A motorista de um carro capotou na manhã deste domingo (10), na Rodovia Norte Sul, na Serra. Segundo informações da Guarda Municipal, ela apresentava sinais de embriaguez, mas recusou a fazer o teste do bafômetro.

A mulher colidiu contra a mureta central da rodovia antes de capotar, por volta das 8h30, na altura do bairro Taquara II. O Samu chegou a ser acionado, mas a motorista não tinha lesões aparentes e não quis receber atendimento. O nome dela não foi divulgado.

Ainda de acordo com a Guarda, como a mulher estava sozinha e não atingiu terceiros foram tomadas apenas medidas administrativas, que consistem em retenção do veículo, responder a processo de suspensão da carteira de habilitação por um ano e pagamento de multa no valor de R$ 2.934,70.

O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar também atendeu a ocorrência, mas não deu mais informações .