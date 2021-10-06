Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Avenida Américo Buaiz

Mulher fica ferida após acidente entre carro e moto na Enseada do Suá, em Vitória

A Guarda Municipal informou que a vítima foi socorrida pelo Samu e levada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

06 out 2021 às 13:26

Publicado em 06 de Outubro de 2021 às 13:26

Mulher sofre acidente de moto em na Avenida Beira-Mar
Mulher sofre acidente de moto e fica caída na Avenida Beira-Mar, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Uma mulher ficou caída na Avenida Américo Buaiz, na Enseada do Suá, em Vitória, depois da motocicleta que ela conduzia colidir com um carro na manhã desta quarta-feira (6). A Guarda Municipal esteve no local, mas a dinâmica do acidente não foi informada. A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Ainda segundo a Guarda, a mulher foi levada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), também em Vitória. A motocicleta foi recolhida e deixada no estacionamento do shopping próximo ao local do acidente. O estado de saúde da vítima não foi informado.

Veja Também

Calçada do Saldanha vai ganhar baia para ônibus e acesso para veículos

269 mil recusam vacina contra Covid no ES e grupo pressiona rede hospitalar

Caminhão despenca de ponte em acidente em São Gabriel da Palha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Grande Vitória guarda municipal Vitória (ES) Samu
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
É sempre oportuno voltar a falar de vacinação
Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados