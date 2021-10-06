Mulher fica ferida após acidente entre carro e moto na Enseada do Suá, em Vitória

Uma mulher ficou caída na Avenida Américo Buaiz, na Enseada do Suá, em Vitória, depois da motocicleta que ela conduzia colidir com um carro na manhã desta quarta-feira (6). A Guarda Municipal esteve no local, mas a dinâmica do acidente não foi informada. A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Ainda segundo a Guarda, a mulher foi levada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), também em Vitória. A motocicleta foi recolhida e deixada no estacionamento do shopping próximo ao local do acidente. O estado de saúde da vítima não foi informado.