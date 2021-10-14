Vídeo: buracos na pista causam acidente na Darly Santos, em Vila Velha

Buracos na Rodovia Darly Santos, em Vila Velha, causam acidente com vários veículos Crédito: Reprodução/Videomonitoramento

Uma câmera de videomonitoramento registrou o acidente. Nas imagens, é possível ver que uma motocicleta passa por um dos buracos, que ocupam as duas faixas da pista, e o baú cai. O condutor para e, logo em seguida, uma caminhonete também para no meio da rua e tenta ajudá-lo.

Por conta do alto fluxo de veículos, dois outros carros de passeio também acabam parando logo atrás, formando uma fila. Momentos depois, um caminhão aparece em alta velocidade e bate nos carros. Assista ao vídeo abaixo:

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Um homem que trabalha em uma empresa perto de onde aconteceu o acidente conversou com a reportagem de A Gazeta, mas preferiu não ser identificado. Ele contou que os buracos no trecho foram abertos desde a sexta-feira (8), por conta das chuvas que atingiram a Grande Vitória. Desde então, segundo ele, é comum ver cenas que poderiam resultar em acidentes no local.

"Desde que teve a chuva, têm esses buracos enormes na Darly Santos. Não tem sinalização. Já tiveram outros casos parecidos, pneu estoura direto, já quase aconteceram acidentes por causa desses buracos. Os buracos estão ali desde sexta-feira, dia 8, e só vem aumentando e ficando mais profundos", disse.