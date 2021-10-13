Motorista morre após caminhão cair de barranco e bater em árvore em Fundão

Um motorista morreu em um acidente na BR 101, na altura de Fundão, na manhã desta quarta-feira (13). O caminhão que ele dirigia desceu um barranco e bateu contra uma árvore por volta das 6h desta quarta-feira (13). De acordo com informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros, que foi acionado para o resgate, o motorista morreu no local.
Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, as primeiras informações do acionamento davam conta de que o motorista estava inconsciente e preso às ferragens. Equipes da corporação foram ao local do acidente para fazer o resgate à vítima, mas informaram que o motorista não resistiu aos ferimentos. A Polícia Civil foi acionada.
A reportagem de A Gazeta demandou o Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária Federal para saber mais detalhes sobre o acidente, mas ainda não obteve resposta. Assim que houver novas informações, o texto será atualizado.