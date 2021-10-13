Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
BR 101

Motorista morre após caminhão cair de barranco e bater em árvore em Fundão

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista ficou preso às ferragens; equipes foram ao local do acidente para fazer o resgate, mas constataram que a vítima já estava sem vida
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

13 out 2021 às 07:57

Publicado em 13 de Outubro de 2021 às 07:57

Viatura do Corpo de Bombeiros
O Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer o resgate, já que a vítima estava presa às ferragens Crédito: Vitor Jubini
Um motorista morreu em um acidente na BR 101, na altura de Fundão, na manhã desta quarta-feira (13).  O caminhão que ele dirigia desceu um barranco e bateu contra uma árvore por volta das 6h desta quarta-feira (13). De acordo com informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros, que foi acionado para o resgate, o motorista morreu no local.
Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, as primeiras informações do acionamento davam conta de que o motorista estava inconsciente e preso às ferragens. Equipes da corporação foram ao local do acidente para fazer o resgate à vítima, mas informaram que o motorista não resistiu aos ferimentos. A Polícia Civil foi acionada.
A reportagem de A Gazeta demandou o Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária Federal para saber mais detalhes sobre o acidente, mas ainda não obteve resposta. Assim que houver novas informações, o texto será atualizado.

Veja Também

Acidente grave entre ônibus e caminhão deixa feridos na BR 262 no ES

Acidente entre carro e van na BR 101 deixa feridos em São Mateus

Acidente em Aracruz: adolescente morreu no dia do aniversário da avó

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Bombeiros BR 101 Fundão Grande Vitória Polícia Civil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Santa Teresa, no Espírito Santo, e Colônia Nova Itália, em São João Batista, Santa Catarina
Cidade de Santa Catarina tenta título que pertence a Santa Teresa, no ES
Imagem BBC Brasil
'Guerra não é videogame': embaixador do Brasil no Irã relata explosões, tremor de paredes e mortes no conflito
A Covid-19 causou mudanças profundas no atendimento médico.
Dia Mundial da Saúde: ciência, cuidado e ação coletiva na defesa da vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados