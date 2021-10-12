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Acidente entre carro e van na BR 101 deixa feridos em São Mateus

Criança que estava no carro foi a única que saiu ilesa; vítimas foram encaminhadas ao Hospital  Roberto Arnizaut Silvares
Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

12 out 2021 às 14:11

Publicado em 12 de Outubro de 2021 às 14:11

Quatro pessoas ficaram feridas em um acidente na BR 101, em São Matheus, na manhã desta terça-feira (12). A colisão envolveu uma van e um carro, no quilômetro 87, por volta das 7h45. A dinâmica do acidente não foi divulgada.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, no carro estavam quatro pessoas:  três adultos, que ficaram feridos, e uma criança, que saiu ilesa. Na van estava apenas o motorista e ele também precisou ser socorrido. 
As vítimas foram encaminhadas ao Hospital Roberto Arnizaut Silvares, também em São Mateus. O estado de saúde delas não foi informado. 

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