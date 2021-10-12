Acidente entre carro e van na BR 101 deixa feridos em São Mateus

Quatro pessoas ficaram feridas em um acidente na BR 101, em São Matheus, na manhã desta terça-feira (12). A colisão envolveu uma van e um carro, no quilômetro 87, por volta das 7h45. A dinâmica do acidente não foi divulgada.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, no carro estavam quatro pessoas: três adultos, que ficaram feridos, e uma criança, que saiu ilesa. Na van estava apenas o motorista e ele também precisou ser socorrido.
As vítimas foram encaminhadas ao Hospital Roberto Arnizaut Silvares, também em São Mateus. O estado de saúde delas não foi informado.