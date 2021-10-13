Vídeo: carro capota após acidente em Jardim Camburi, Vitória

Acidente terminou em capotamento em Jardim Camburi nesta quarta-feira (13) Crédito: Bruno Ribeiro | ES Hoje

Câmeras de segurança registraram o momento em que um carro capotou após atingir outro veículo na Rua Ranulpho Barbosa dos Santos, no bairro Jardim Camburi , em Vitória , no final da manhã desta quarta-feira (13).

As imagens mostram quando o carro passa pela avenida principal e bate na frente de outro carro que cruzava a via. Em seguida, o veículo fica descontrolado e capota, atingindo um automóvel estacionado. Veja o vídeo:

Your browser does not support the video tag.

Acionada pela reportagem de A Gazeta, a Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu) informou, por meio da Gerência de Operações e Fiscalização no Trânsito, que os agentes da Guarda Civil Municipal de Vitória foram ao local.

Ao chegarem lá, os agentes constataram que os motoristas dos veículos não estavam embriagados, e não houve necessidade de atendimento médico. Ambos condutores foram orientados a formalizarem a ocorrência.

A Secretaria Municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória (Setran) informou que há um novo projeto de sinalização para a Rua Ranulpho Barbosa dos Santos. Em nota, informou que o local ganhará uma caixa amarela, além de nova sinalização horizontal e vertical.

"A execução do projeto entrará no cronograma da Setran e deverá ocorrer até novembro, dependendo das condições climáticas", acrescentou.

Acidente terminou em capotamento em Jardim Camburi nesta quarta-feira (13) Crédito: Bruno Ribeiro | ES Hoje