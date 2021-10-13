Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ninguém se feriu

Vídeo: carro capota após acidente em Jardim Camburi, Vitória

Veículo seguia por avenida e atingiu a frente de um carro que cruzava a via antes de ficar descontrolado, capotar e atingir automóvel estacionado na manhã desta quarta (13)

Publicado em 13 de Outubro de 2021 às 18:36

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

13 out 2021 às 18:36
Acidente terminou em capotamento em Jardim Camburi nesta quarta-feira (13)
Acidente terminou em capotamento em Jardim Camburi nesta quarta-feira (13) Crédito: Bruno Ribeiro | ES Hoje
Câmeras de segurança registraram o momento em que um carro capotou após atingir outro veículo na Rua Ranulpho Barbosa dos Santos, no bairro Jardim Camburi, em Vitória, no final da manhã desta quarta-feira (13).
As imagens mostram quando o carro passa pela avenida principal e bate na frente de outro carro que cruzava a via. Em seguida, o veículo fica descontrolado e capota, atingindo um automóvel estacionado. Veja o vídeo:
Acionada pela reportagem de A Gazeta, a Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu) informou, por meio da Gerência de Operações e Fiscalização no Trânsito, que os agentes da Guarda Civil Municipal de Vitória foram ao local.
Ao chegarem lá, os agentes constataram que os motoristas dos veículos não estavam embriagados, e não houve necessidade de atendimento médico. Ambos condutores foram orientados a formalizarem a ocorrência.
A Secretaria Municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória (Setran) informou que há um novo projeto de sinalização para a Rua Ranulpho Barbosa dos Santos.  Em nota, informou que o local ganhará uma caixa amarela, além de nova sinalização horizontal e vertical.
"A execução do projeto entrará no cronograma da Setran e deverá ocorrer até novembro, dependendo das condições climáticas", acrescentou. 
Acidente terminou em capotamento em Jardim Camburi nesta quarta-feira (13)
Acidente terminou em capotamento em Jardim Camburi nesta quarta-feira (13) Crédito: Bruno Ribeiro | ES Hoje

Atualização

13/10/2021 - 7:21
A Prefeitura Municipal de Vitória (PMV) fez um complemento da nota enviada anteriormente à reportagem de A Gazeta, informando que a avenida em que o acidente ocorreu vai ganhar um novo projeto de sinalização. O texto foi atualizado.

Veja Também

Depois das chuvas, cratera se abre na Avenida Leitão da Silva, em Vitória

Motorista morre após caminhão cair de barranco e bater em árvore em Fundão

Acidente grave entre ônibus e caminhão deixa feridos na BR 262 no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente guarda municipal Bairro Jardim Camburi trânsito Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Isabel Veloso anuncia sexo e nome do bebê que espera
Viúvo de Isabel Veloso rebate críticas sobre namoro: 'Seguir em frente não é falta de amor'
Novas imagens mostram os momentos antes do assassinato de casal em Cariacica por policial militar
Novas imagens mostram momentos antes de PM matar casal em Cariacica
Imagem de destaque
O que é hemofilia? Veja 6 mitos e verdades sobre a doença

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados