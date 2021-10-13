Vídeo: carro capota após acidente em Jardim Camburi, Vitória

Câmeras de segurança registraram o momento em que um carro capotou após atingir outro veículo na Rua Ranulpho Barbosa dos Santos, no bairro Jardim Camburi, em Vitória, no final da manhã desta quarta-feira (13).
As imagens mostram quando o carro passa pela avenida principal e bate na frente de outro carro que cruzava a via. Em seguida, o veículo fica descontrolado e capota, atingindo um automóvel estacionado. Veja o vídeo:
Acionada pela reportagem de A Gazeta, a Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu) informou, por meio da Gerência de Operações e Fiscalização no Trânsito, que os agentes da Guarda Civil Municipal de Vitória foram ao local.
Ao chegarem lá, os agentes constataram que os motoristas dos veículos não estavam embriagados, e não houve necessidade de atendimento médico. Ambos condutores foram orientados a formalizarem a ocorrência.
A Secretaria Municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória (Setran) informou que há um novo projeto de sinalização para a Rua Ranulpho Barbosa dos Santos. Em nota, informou que o local ganhará uma caixa amarela, além de nova sinalização horizontal e vertical.
"A execução do projeto entrará no cronograma da Setran e deverá ocorrer até novembro, dependendo das condições climáticas", acrescentou.
Atualização
13/10/2021 - 7:21
A Prefeitura Municipal de Vitória (PMV) fez um complemento da nota enviada anteriormente à reportagem de A Gazeta, informando que a avenida em que o acidente ocorreu vai ganhar um novo projeto de sinalização. O texto foi atualizado.