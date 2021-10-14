Jovens seguem internados após acidente com 3 mortes em Aracruz

Acidente entre van e carro em Aracruz Crédito: Leitor | A Gazeta

Aos militares, o motorista da van relatou que seguia em direção ao Centro de Aracruz, quando se deparou com o carro de passeio, que rodou na pista desgovernado e colidiu de frente com a van.

Julia Jamily e Letícia Koch, ambas com 16 anos, e Leonardo de freitas, 15 anos, morreram no acidente em Aracruz Crédito: Montagem A Gazeta

A adolescente Julia Camily Silva Fraga, de 16 anos, morreu no local da batida. Já Leonardo de Freitas Martins, de 15 anos, e Letícia Koch Brandão Almeida, de 16 anos, chegaram a ser socorridos para o Hospital São Camilo, em Aracruz, mas não resistiram.

TRÊS FERIDOS INTERNADOS

De acordo com apuração do repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte, três dos quatro jovens feridos continuam internados.

Uma outra jovem que estava na UTI passou para a enfermaria no Hospital São Camilo. Na mesma unidade hospitalar, está um rapaz, que segue na UTI; um outro foi encaminhado para um hospital da Grande Vitória.

A mãe de uma das vítimas contou que a filha, de 15 anos, já está em casa, em repouso total.