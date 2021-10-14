Jovens seguem internados após acidente com 3 mortes em Aracruz

Três dos quatro jovens feridos em um acidente em Aracruz, Norte do Espirito Santo, continuam internados. A colisão entre o veículo em que eles estavam e uma van resultou na morte de três adolescentes no último domingo (10). De acordo com a Polícia Militar, todos os três mortos e os quatro feridos estavam no mesmo veículo.
Aos militares, o motorista da van relatou que seguia em direção ao Centro de Aracruz, quando se deparou com o carro de passeio, que rodou na pista desgovernado e colidiu de frente com a van.
A adolescente Julia Camily Silva Fraga, de 16 anos, morreu no local da batida. Já Leonardo de Freitas Martins, de 15 anos, e Letícia Koch Brandão Almeida, de 16 anos, chegaram a ser socorridos para o Hospital São Camilo, em Aracruz, mas não resistiram.
TRÊS FERIDOS INTERNADOS
De acordo com apuração do repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte, três dos quatro jovens feridos continuam internados.
Uma outra jovem que estava na UTI passou para a enfermaria no Hospital São Camilo. Na mesma unidade hospitalar, está um rapaz, que segue na UTI; um outro foi encaminhado para um hospital da Grande Vitória.
A mãe de uma das vítimas contou que a filha, de 15 anos, já está em casa, em repouso total.
A Polícia Civil investiga o caso e, por meio de nota, informou que realiza testes de alcoolemia para anexar ao Inquérito Policial (IP) da delegacia responsável pelo caso. Afirmou ainda que amostras de sangue foram retiradas e estão em análise.