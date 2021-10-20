Voo é cancelado após manutenção em avião no Aeroporto de Vitória

O voo G3 1393 da Gol previsto para decolar às 5h15 desta quarta-feira (20), no Aeroporto de Vitória, foi cancelado por causa de uma pane. A medida desagradou passageiros que seguiriam para Guarulhos, em São Paulo.
O técnico em telecomunicação, Rafael das Neves, de 32 anos, disse que estava na aeronave quando a tripulação informou que o avião apresentava problemas. Segundo ele, a aeronave contava com mais de 100 pessoas.
"Deu uma pane mecânica no sistema do avião, foi o que alegaram. Tivemos que desembarcar. Teve gente que já gritou na fila, que perdeu voo para Portugal"
O plano do técnico em telecomunicação é embarcar para Alemanha, às 18h30 desta quarta-feira, a partir do Aeroporto de Guarulhos. Quando chegar na Europa, seguirá para Lisboa, em Portugal.
"Estou de férias e essa é a primeira viagem internacional que faço. Posso dizer que já começa marcante, inesquecível", brinca.
Por nota, a GOL informou que o voo G3 1393 entre Vitória (VIX) e Guarulhos-SP (GRU) "foi cancelado devido à necessidade de manutenção não programada da aeronave. A liberação da aeronave tem previsão para o período da tarde", destaca.
A companhia garante que "todos clientes receberam as devidas facilidades, como alimentação e orientação para novos voos ainda nesta quarta-feira. A GOL reforça que todos os procedimentos foram realizados com foco na segurança", finaliza.