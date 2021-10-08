Aeroporto de Vitória ganha posto para recarga e retirada do CartãoGV

Aeroporto de Vitória ganha autoatendimento do GVBus Crédito: Divulgação GVBus

CartãoGV, utilizado para acesso aos ônibus do Passageiros que desembarcarem no Aeroporto de Vitória agora terão mais facilidade para comprar ou recarregar o, utilizado para acesso aos ônibus do Sistema Transcol . Atendendo a uma demanda antiga de quem utiliza transporte público, já está em funcionamento um terminal de autoatendimento para compra e recarga do cartão de ônibus no local. A máquina está localizada em frente ao balcão de informações, próxima à área de desembarque.

Com a instalação do equipamento no aeroporto, todos os pontos de chegada à Grande Vitória , como rodoviárias e estação de trem, passam a contar com uma máquina de autoatendimento no mesmo local ou com locais de venda nas proximidades para a compra e recarga do CartãoGV.

Há máquinas instaladas na Rodoviária de Vitória e no Terminal de Jardim América, em Cariacica, que fica em frente à Estação Ferroviária Pedro Nolasco. Também há uma unidade de autoatendimento no Terminal de Itaparica, em Vila Velha, que pode ser utilizada por quem desembarca na rodoviária da cidade, localizada ao lado.

FORMAS DE PAGAMENTO

A máquina de autoatendimento do Aeroporto de Vitória aceita apenas pagamentos via cartão de crédito ou débito, e pode ser utilizada para compras no CartãoGV Cidadão ou Escolar.

Para fazer o CartãoGV Escolar, é preciso acessar o site www.gvbus.org.br e realizar o cadastro. Após aprovação do cadastro, o cartão ficará pronto em até 5 dias úteis e o aluno deverá se dirigir ao posto selecionado no preenchimento do formulário para retirada.

Quem deseja recarregar, deve aproximar o Bilhete Único Metropolitano, escolher a forma de pagamento e aguardar a finalização da operação. A carga é efetivada na hora.

Ainda é possível adquirir o bilhete único nas máquinas de autoatendimento instaladas nos shoppings, Masterplace Mall, Rodoviária de Vitória e nos dez terminais de integração dos Sistema Transcol; nas lojas do GVBus; na van itinerante, o MobiGV; além dos 150 estabelecimentos parceiros espalhados pela Grande Vitória.

Já para recarregar o CartãoGV, o usuário conta com opções on-line e presencial.

Your browser does not support the audio element. Aeroporto de Vitória ganha posto para recarga e retirada do CartãoGV

LOJAS FECHADAS NO FERIADO

Aeroporto de Vitória ganha autoatendimento do GVBus Crédito: Divulgação GVBus

Na próxima terça-feira, dia 12 de outubro, não haverá expediente nos postos de atendimento do GVBus devido ao feriado de Nossa Senhora Aparecida. Os atendentes estarão de plantão por meio SAC, das 7h às 19h, nos telefones 0800 028 1810 e 3145.2650. Já na segunda-feira (11), o funcionamento das lojas será normal, das 7h às 17h.

Como fazer a recarga no feriado: