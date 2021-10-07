Motorista abandona ônibus em Vitória após ser xingado por passageiros

Após ser ofendido por alguns passageiros, o motorista da linha 507 parou o ônibus e ordenou que todos deixassem o coletivo Crédito: Internauta

507 (Terminal Laranjeiras/Terminal Ibes - via 3ª Ponte/Reta da Penha), do Sistema Transcol, mas, desta vez, a parada na avenida não ocorreu para embarque ou desembarque de passageiros. A Reta da Penha, em Vitória , é trajeto diário do coletivo da linha(Terminal Laranjeiras/Terminal Ibes - via 3ª Ponte/Reta da Penha), do Sistema Transcol, mas, desta vez, a parada na avenida não ocorreu para embarque ou desembarque de passageiros.

Na manhã desta quinta-feira (7), o motorista de um ônibus articulado da linha e alguns passageiros se envolveram em uma confusão. Quando passava pela Reta da Penha, o condutor parou o veículo, abriu as portas e ordenou que todos descessem no ponto que fica em frente à Rádio Espírito Santo.

O fato ocorreu, segundo uma pessoa que estava no ponto de ônibus e filmou o coletivo parado no local, porque passageiros xingaram o motorista, alegando que ele estava dirigindo muito devagar. Ofendido, o trabalhador se revoltou, parou o veículo e se recusou a prosseguir com a viagem. Veja o vídeo:

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Com o articulado parado em frente ao ponto de ônibus de grande movimentação, os demais coletivos que passavam pela Reta da Penha tiveram de parar antes ou depois de onde estava o veículo. Enquanto isso, passageiros se aglomeraram no local.

Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Guarda Municipal de Vitória informou que não foi acionada para a ocorrência.

OFENSAS DESDE O TERMINAL

Por nota, a assessoria de imprensa do Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) lamentou o ocorrido com o colaborador e explicou que o próprio funcionário comunicou à empresa (Consórcio Sudoeste) sobre a situação que havia passado ao volante.

"A empresa responsável pelo coletivo da linha 507 informou que foi acionada sobre o fato pelo motorista, que, após parar o veículo, realizou o transbordo dos passageiros para outro ônibus. Segundo o profissional, ele trafegava em velocidade compatível com a via, porém, desde a saída do Terminal de Laranjeiras, na Serra, alguns passageiros proferiam contra ele xingamentos quanto à suposta velocidade baixa. Por questões de segurança, para não pôr em risco a vida dos passageiros, ele decidiu parar o ônibus. Outro motorista, enviado imediatamente pela empresa, seguiu viagem", disse o GVBus, na nota.