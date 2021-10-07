Motorista abandona ônibus em Vitória após ser xingado por passageiros

A Reta da Penha, em Vitória, é trajeto diário do coletivo da linha 507 (Terminal Laranjeiras/Terminal Ibes - via 3ª Ponte/Reta da Penha), do Sistema Transcol, mas, desta vez, a parada na avenida não ocorreu para embarque ou desembarque de passageiros.
Na manhã desta quinta-feira (7), o motorista de um ônibus articulado da linha e alguns passageiros se envolveram em uma confusão. Quando passava pela Reta da Penha, o condutor parou o veículo, abriu as portas e ordenou que todos descessem no ponto que fica em frente à Rádio Espírito Santo.
O fato ocorreu, segundo uma pessoa que estava no ponto de ônibus e filmou o coletivo parado no local, porque passageiros xingaram o motorista, alegando que ele estava dirigindo muito devagar. Ofendido, o trabalhador se revoltou, parou o veículo e se recusou a prosseguir com a viagem. Veja o vídeo:
Com o articulado parado em frente ao ponto de ônibus de grande movimentação, os demais coletivos que passavam pela Reta da Penha tiveram de parar antes ou depois de onde estava o veículo. Enquanto isso, passageiros se aglomeraram no local.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Guarda Municipal de Vitória informou que não foi acionada para a ocorrência.
OFENSAS DESDE O TERMINAL
Por nota, a assessoria de imprensa do Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) lamentou o ocorrido com o colaborador e explicou que o próprio funcionário comunicou à empresa (Consórcio Sudoeste) sobre a situação que havia passado ao volante.
"A empresa responsável pelo coletivo da linha 507 informou que foi acionada sobre o fato pelo motorista, que, após parar o veículo, realizou o transbordo dos passageiros para outro ônibus. Segundo o profissional, ele trafegava em velocidade compatível com a via, porém, desde a saída do Terminal de Laranjeiras, na Serra, alguns passageiros proferiam contra ele xingamentos quanto à suposta velocidade baixa. Por questões de segurança, para não pôr em risco a vida dos passageiros, ele decidiu parar o ônibus. Outro motorista, enviado imediatamente pela empresa, seguiu viagem", disse o GVBus, na nota.
O sindicato destacou ainda que profissional envolvido na ocorrência foi encaminhado ao médico, mas está bem. O motorista, que não foi identificado, também irá passar por atendimento psicológico. Por fim, o GVBus destacou que o condutor é uma pessoa tranquila e nunca havia passado por situação semelhante ao fato ocorrido nesta quinta-feira.