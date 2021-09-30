Vitória testa câmeras inteligentes para ajustar tempo de semáforos

Tempo dos semáforos vai ser controlado por inteligência artificial de câmeras Crédito: Fernando Madeira

No próximo mês, a Prefeitura de Vitória vai testar câmeras capazes de contar o número de veículos em uma determinada região e alterar o tempo dos semáforos de acordo com o fluxo. O primeiro teste está previsto para ser feito até a primeira semana de outubro, na Avenida Leitão da Silva.

A instalação das câmeras é parte de um estudo conduzido pela Secretaria municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana para melhor o trânsito na capital. Segundo o responsável pela pasta, Alex Mariano, é a primeira vez que o Espírito Santo conta com esse tipo de tecnologia de inteligência artificial.

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"É uma câmera que faz a leitura do fluxo. Além de contar quantos veículos passam pela via, ela parametriza o tamanho deles e faz um cálculo que é enviado para o semáforo. O tempo semafórico é ajustado de acordo com a informação que ele recebe da câmera. É como se fosse uma rede neural, com transmissão em tempo real", destacou.

"É uma tecnologia para melhorar o fluxo do trânsito e, consequentemente, a vida das pessoas" Alex Mariano - Secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória

Os testes, segundo o secretário, serão feitos inicialmente na Leitão da Silva. Após a coleta de informações, são necessários cerca de 30 dias para fazer a leitura do sistema. Com os resultados, a Prefeitura de Vitória vai avaliar a instalação de câmeras em outras avenidas da Capital, que vão permitir comparar o fluxo e o tempo que os veículos gastam em cada via.

“Se você tem um semáforo com um ciclo de 90 segundos na Avenida Leitão da Silva e a câmera identifica que está passando um número bem menor de veículos ali do que em um outro semáforo de 90 segundos em uma outra avenida, ela vai automaticamente mudar o tempo semafórico desses locais, diminuir em um, aumentar em outro”, explicou.

ENTENDA COMO FUNCIONA

Mudança será automática A câmera é instalada em um ponto da avenida e faz a leitura do fluxo de veículos para definir as estratégias que serão adotadas em tempo real na programação semafórica. Além de contar quantos veículos passam pela via, o equipamento mede o tamanho deles e faz um cálculo que é enviado para o semáforo, contribuindo para definir qual é hora de fechar ou abrir. O tempo do semáforo é ajustado em tempo real, de acordo com a informação que recebe da câmera. Ou seja, a partir desses dados, o sinal pode abrir para um sentido que está mais demandado e fechar para outro que tem menos carros em circulação. Se um semáforo tem ciclo de 90 segundos e a câmera identifica que está passando um número bem menor de veículos naquela via do que em um outro semáforo também de 90 segundos em uma outra avenida, ela vai automaticamente mudar o tempo semafórico desses locais. Diminuir em um, aumentar em outro, para agilizar o fluxo.

NOVO PLANO DE MOBILIDADE

O secretário pontua, contudo, que há outros problemas estruturais na cidade que precisam ser estudados e que envolvem também os semáforos. Para isso, a prefeitura vai elaborar um novo Plano de Mobilidade. O último foi feito em 2004 e está desatualizado.

76 É O NÚMERO DE SEMÁFOROS DE TRÊS TEMPOS NA CAPITAL

“Nós temos 76 semáforos de três tempos em Vitória e isso traz dificuldades, porque eles são um gargalo em Vitória e, em alguns locais, a gente não pode tirar porque há questões estruturais", ressaltou.

“Desde que o último Plano de Mobilidade foi elaborado, a cidade teve um crescimento principalmente ali na região da Enseada e de Jardim Camburi. Novos estudos vão nos permitir ver essa questão semafórica, fazer pesquisa, usar tecnologia para saber como é o comportamento dos pedestres e dos veículos nas vias."