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Vitória

Falta de sincronia nos semáforos congestiona Segunda e Cinco Pontes

O mesmo problema foi identificado na terça-feira (26), quando as retenções eram maiores devido a operação tapa-buracos na região da Vila Rubim, na Capital
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 nov 2019 às 19:30

Publicado em 27 de Novembro de 2019 às 19:30

Semáforo de trânsito Crédito: Pixabay
Semáforos dessincronizados na Vila Rubim, em Vitória, têm sido a causa das dores de cabeça de muitos motoristas que trafegam pela região. Na tarde desta quarta-feira (27), as retenções no trânsito geraram também reflexos na Segunda Cinco Pontes.
O mesmo problema foi identificado na terça-feira (26), quando os congestionamentos eram maiores devido a operação tapa-buracos.
De acordo com a Guarda Municipal, esses sinais estão localizados nas avenidas Alexandre Buaiz e Elias Miguel, no sentido Centro.

OUTRO LADO

Acionada pela reportagem de A Gazeta, a prefeitura informou que "os semáforos estão funcionando normalmente e que, todos os dias, os agentes de trânsito atuam nos principais cruzamentos da entrada sul da Capital para dar fluidez ao tráfego. O órgão solicita que, em caso de defeito nos sinais, o Fala Vitória 156 seja acionado".

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Operação para tapar buracos congestiona trânsito em Vitória

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