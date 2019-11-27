Falta de sincronia nos semáforos congestiona Segunda e Cinco Pontes

Semáforos dessincronizados na Vila Rubim, em Vitória, têm sido a causa das dores de cabeça de muitos motoristas que trafegam pela região. Na tarde desta quarta-feira (27), as retenções no trânsito geraram também reflexos na Segunda e Cinco Pontes.
O mesmo problema foi identificado na terça-feira (26), quando os congestionamentos eram maiores devido a operação tapa-buracos.
De acordo com a Guarda Municipal, esses sinais estão localizados nas avenidas Alexandre Buaiz e Elias Miguel, no sentido Centro.
OUTRO LADO
Acionada pela reportagem de A Gazeta, a prefeitura informou que "os semáforos estão funcionando normalmente e que, todos os dias, os agentes de trânsito atuam nos principais cruzamentos da entrada sul da Capital para dar fluidez ao tráfego. O órgão solicita que, em caso de defeito nos sinais, o Fala Vitória 156 seja acionado".