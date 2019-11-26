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Operação para tapar buracos congestiona trânsito em Vitória

Motoristas reclamam de lentidão no Centro da cidade, na região entre Segunda Ponte e Cinco Pontes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 nov 2019 às 17:30

Publicado em 26 de Novembro de 2019 às 17:30

Trânsito na Terceira Ponte Crédito: Internauta
Em dia de trânsito difícil nas cidades da Região Metropolitana, uma operação "Tapa Buracos" e a falta de sincronismo nos semáforos do Centro de Vitória geraram retenção de veículos e tráfego lento nas proximidades da Segunda Ponte e da Cinco Pontes, durante a tarde desta terça-feira (26).
As informações foram passadas pela Guarda Municipal de Trânsito, que garantiu não ter acontecido nenhum tipo de acidente nas vias locais. As obras no entorno da Vila Rubim são consequências dos estragos causados pelas fortes chuvas que atingiram o Espírito Santo nas últimas semanas.

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MANHÃ CAÓTICA

Em um intervalo inferior a quatro horas, a Terceira Ponte, que é a principal via de ligação entre Vila Velha e Vitória, registrou cinco ocorrências, sendo três colisões e dois problemas veiculares. Além disso, um homem em situação de rua caiu em um buraco na Vila Rubim, o que também causou reflexos no trânsito da Região.
A Gazeta entrou em contato com a Secretaria Municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana (Setran), às 16h19, sobre as obras nas ruas e avenidas de Vitória e também sobre a falta de sincronismo nos semáforos, apontada pela Guarda Municipal. Às 20h30, a Prefeitura de Vitória respondeu que a operação tapa-buracos acontece diariamente na capital, sem obstrução do trânsito e os trabalhos foram intensificados a partir desta segunda-feira (25) com o uso de asfalto quente, já que as chuvas pararam. O trabalho de reconstrução asfáltica vai continuar até que todas as vias da cidade estejam em boas condições de uso. Sobre os semáforos, a PMV informa que os equipamentos da região da Ilha do Príncipe e Vila Rubim estavam funcionando normalmente na manhã desta terça-feira (26). Além disso, todos os dias, nos horários de pico, os agentes de trânsito da Guarda Municipal atuam nos principais cruzamentos da entrada Sul da capital para dar fluidez ao tráfego.

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