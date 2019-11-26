Operação para tapar buracos congestiona trânsito em Vitória

A Gazeta entrou em contato com a Secretaria Municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana (Setran), às 16h19, sobre as obras nas ruas e avenidas de Vitória e também sobre a falta de sincronismo nos semáforos, apontada pela Guarda Municipal. Às 20h30, a Prefeitura de Vitória respondeu que a operação tapa-buracos acontece diariamente na capital, sem obstrução do trânsito e os trabalhos foram intensificados a partir desta segunda-feira (25) com o uso de asfalto quente, já que as chuvas pararam. O trabalho de reconstrução asfáltica vai continuar até que todas as vias da cidade estejam em boas condições de uso. Sobre os semáforos, a PMV informa que os equipamentos da região da Ilha do Príncipe e Vila Rubim estavam funcionando normalmente na manhã desta terça-feira (26). Além disso, todos os dias, nos horários de pico, os agentes de trânsito da Guarda Municipal atuam nos principais cruzamentos da entrada Sul da capital para dar fluidez ao tráfego.