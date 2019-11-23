Na Darly Santos, buraco toma boa parte da pista nas proximidades de escola Crédito: Adalberto Cordeiro

Your browser does not support the audio element. Depois da chuva, buracos para todo lado nas pistas da Grande Vitória

Com as fortes chuvas que atingiram a Grande Vitória nos últimos dias, eles voltaram. Os buracos estão presentes em avenidas e rodovias que cortam a região metropolitana e os motoristas precisam estar atentos para evitar acidentes e danos a seus veículos. Em uma rápida circulada por vias importantes neste sábado (23), difícil passar por algum local sem observar o asfalto esburacado e cheio de desníveis.

Em Vitória, por exemplo, há buracos nas Avenidas Vitória, no Horto, e Elias Miguel, na Vila Rubim. Em Cariacica, ao longo da BR 262 , eles também prejudicam quem passa na rodovia: em frente ao Shopping Moxuara, uma cratera impede que os motoristas usem a pista lateral.

Veja Também Sol aparece, mas fim de semana terá chuva no ES

No município de Vila Velha, a Rodovia Darly Santos está com vários trechos com buracos, exigindo que os motoristas usem uma ou outra pista para se desviar do perigo. O problema também é visível ao longo da Avenida Carlos Lindenberg.

Adeir de Oliveira Arruda trabalha em oficina às margens da BR 262 e tem muito serviço de reparo de veículos devido aos buracos Crédito: Adalberto Cordeiro

Adeir de Oliveira Arruda, 41 anos, trabalha como alinhador em uma oficina na BR 262. Ele destaca que, nesta época do ano, a demanda costuma aumentar nos serviços do estabelecimento, muito em função das chuvas. Rodas empenadas, suspensão prejudicada e problemas na barra de direção dos carros são alguns dos problemas que sempre costumam chegar, relaciona.

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER), responsável pela Darly Santos, informou, por meio da assessoria, que iniciou nesta sexta-feira (22) a operação tapa-buracos para garantir o tráfego de veículos. "O trabalho prosseguirá pelos próximos dias, com o objetivo de reparar, o mais rápido possível, os danos em nossas rodovias", diz a nota.

A assessoria da Prefeitura de Vitória diz que equipes da Central de Serviços estão nas principais vias da cidade, como as Avenidas Vitória e Elias Miguel, aplicando asfalto a frio nos buracos e outras falhas do asfalto provocadas pelas chuvas. "O trabalho começou nas primeiras horas deste sábado (23) e se estenderá por todo o fim de semana, de modo a preparar as vias para o trânsito mais pesado a partir de segunda-feira (25)."

A Prefeitura de Vila Velha informou que equipes de tapa-buracos vão trabalhar na cidade em definitivo após as chuvas cessarem, mas que está realizando a sinalização dos locais afetados com cones. Além disso, os moradores que quiserem informar sobre alguma via com buracos podem entrar em contato com sua Ouvidoria, por meio do 162, ou no aplicativo "Ouve Vila Velha". Os demais órgãos públicos responsáveis pela recuperação das vias também foram procurados para falar sobre o assunto e, assim que derem retorno, esta matéria será atualizada.