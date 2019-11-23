Sol aparece, mas fim de semana terá chuva no ES

Chuva da trégua no Estado neste final de semana Crédito: Marcelo Prest

As chuvas que caem sobre o Espírito Santo há mais de 10 dias diminuem neste final de semana, e o sol volta a aparecer entre nuvens na manhã deste sábado (23). A partir do período da tarde, áreas de instabilidade associadas ao calor e à umidade provocam pancadas de chuva nas regiões Serrana, Noroeste e parte da Sul. Durante a noite, as chuvas avançam nas demais áreas, podendo ter pancadas de chuva na Grande Vitória

Segundo o Climatempo, com a aproximação de uma nova frente fria, as condições para pancadas de chuva são altas à partir da tarde, inclusive em Vitória. Na região de São Mateus, a chuva chega à noite.

A temperatura na capital Vitória registra mínima de 22°C e máxima de 28°C. Na Região Sul, nas áreas menos elevadas, a temperatura mínima é de 23°C e a máxima de 33°C, registrando a maior máxima do dia. Já na Região Serrana, nas áreas mais altas, os termômetros registram mínima de 18°C e máxima de 24°C.

A Região Norte não há possibilidade de chuva e a temperatura registra mínima de 22°C e máxima de 32°C.

DOMINGO

No domingo, a presença da umidade trazida pelos ventos costeiros mantém o tempo instável no Espírito Santo, podendo chover em todo o Estado.