Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Previsão do tempo

Sol aparece, mas fim de semana terá chuva no ES

O Sol volta a parecer entre nuvens neste sábado (23), porém à tarde pode chover; tempo fica instável no domingo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 nov 2019 às 22:43

Publicado em 22 de Novembro de 2019 às 22:43

Chuva da trégua no Estado neste final de semana Crédito: Marcelo Prest
As chuvas que caem sobre o Espírito Santo há mais de 10 dias diminuem neste final de semana, e o sol volta a aparecer entre nuvens na manhã deste sábado (23). A partir do período da tarde, áreas de instabilidade associadas ao calor e à umidade provocam pancadas de chuva nas regiões Serrana, Noroeste e parte da Sul. Durante a noite, as chuvas avançam nas demais áreas, podendo ter pancadas de chuva na Grande Vitória.
Segundo o Climatempo, com a aproximação de uma nova frente fria, as condições para pancadas de chuva são altas à partir da tarde, inclusive em Vitória. Na região de São Mateus, a chuva chega à noite.
A temperatura na capital Vitória registra mínima de 22°C e máxima de 28°C. Na Região Sul, nas áreas menos elevadas, a temperatura mínima é de 23°C e a máxima de 33°C, registrando a maior máxima do dia. Já na Região Serrana, nas áreas mais altas, os termômetros registram mínima de 18°C e máxima de 24°C.

Veja Também

Marinha alerta para ventos de até 74km/h no ES

Chuva no ES: barragem se rompe e alaga casas na Serra

A Região Norte não há possibilidade de chuva e a temperatura registra mínima de 22°C e máxima de 32°C.

DOMINGO

No domingo, a presença da umidade trazida pelos ventos costeiros mantém o tempo instável no Espírito Santo, podendo chover em todo o Estado.
Na Grande Vitória haverá um aumento de nuvens e chuva em alguns momentos. O dia começa com temperatura mínima de 22°C e a máxima chega a 25°C.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados