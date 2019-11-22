Marinha alerta para ventos de até 74km/h no ES

A Marinha do Brasil emitiu um alerta meteorológico, na tarde desta sexta-feira (22), informando que o Espírito Santo poderá ter ventos de até 74 km/h em toda faixa litorânea do Estado, na madrugada do próximo domingo (24). Essa condição do tempo é devido à passagem de uma frente fria e à atuação de um sistema de alta pressão que estão sobre a Região Sudeste.
Além dos ventos fortes, são esperados também ondas de até 3,5 metros de altura em toda a faixa litorânea, entre a tarde de sábado (23) até a próxima segunda-feira (25).
É importante que os navegantes consultem as informações antes de entrarem no mar com as embarcações.