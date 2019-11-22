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Tempo

Marinha alerta para ventos de até 74km/h no ES

O alerta é válido para toda a faixa litorânea do Estado, na madrugada do próximo domingo (24). Também há alerta de ondas de até 3,5 metros
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 nov 2019 às 20:37

Publicado em 22 de Novembro de 2019 às 20:37

Alerta para ventos de até 74 km/h no Estado Crédito: Ricardo Medeiros | GZ
Marinha do Brasil emitiu um alerta meteorológico, na tarde desta sexta-feira (22), informando que o Espírito Santo poderá ter ventos de até 74 km/h em toda faixa litorânea do Estado, na madrugada do próximo domingo (24). Essa condição do tempo é devido à passagem de uma frente fria e à atuação de um sistema de alta pressão que estão sobre a Região Sudeste.
Além dos ventos fortes, são esperados também ondas de até 3,5 metros de altura em toda a faixa litorânea, entre a tarde de sábado (23) até a próxima segunda-feira (25).
É importante que os navegantes consultem as informações antes de entrarem no mar com as embarcações.

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