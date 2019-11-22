Mais de 700 pessoas continuam fora de casa no ES devido às chuvas

Apesar do número de pessoas fora de casa ter diminuído nesta sexta-feira (22), 767 pessoas continuam desalojadas e desabrigadas no Espírito Santo devido às chuvas. Santa Leopoldina é o município que apresenta o maior número de moradores retirados de suas residências.
Ao todo, 656 pessoas estão desalojadas e 111 desabrigadas, de acordo com o último relatório divulgado pela Defesa Civil Estadual às 17h desta sexta-feira (22). Foram registradas quatro mortes e 10 feridos até o momento. O Estado continua em estado de alerta.
DESALOJADOS (656)
- Santa Leopoldina 333
- Viana 96
- Domingos Martins 73
- Marechal Floriano 50
- Cariacica 42
- Vitória 28
- Alegre 24
- Colatina 10
- São Mateus 4
DESABRIGADOS (111)
- Santa Leopoldina 65
- Cariacica 43
- São Mateus 3
ALERTAS
Seis municípios já declararam situação de emergência: Alegre, Cariacica, Viana, Domingos Martins, Marechal Floriano e Santa Leopoldina. Em Marechal Floriano, equipes da Defesa Civil monitoram barragens que correm risco de rompimento na região.
Nas últimas 24 horas, Serra foi o município que registrou o maior acúmulo de chuvas. Foram 143,19 milímetros, de acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden). Diversos alagamentos foram registrados no município nesta manhã. Um trecho da BR 101, em Laranjeiras, foi totalmente bloqueado por causa do alto volume de água.