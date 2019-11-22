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Drama

Mais de 700 pessoas continuam fora de casa no ES devido às chuvas

Ao todo, 656 moradores estão desalojados e outros 111 desabrigados em todo o Estado. Santa Leopoldina é o município com maior número de pessoas retiradas de casa por causa das chuvas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 nov 2019 às 10:27

Publicado em 22 de Novembro de 2019 às 10:27

Vítimas das chuvas em abrigos no bairro Novo Horizonte, em Cariacica Crédito: Vitor Jubini | A Gazeta
Apesar do número de pessoas fora de casa ter diminuído nesta sexta-feira (22), 767 pessoas continuam desalojadas e desabrigadas no Espírito Santo devido às chuvasSanta Leopoldina é o município que apresenta o maior número de moradores retirados de suas residências. 
Ao todo, 656 pessoas estão desalojadas e 111 desabrigadas, de acordo com o último relatório divulgado pela Defesa Civil Estadual às 17h desta sexta-feira (22). Foram registradas quatro mortes e 10 feridos até o momento. O Estado continua em estado de alerta.

DESALOJADOS (656)

  • Santa Leopoldina 333
  • Viana 96
  • Domingos Martins 73
  • Marechal Floriano 50
  • Cariacica 42
  • Vitória 28
  • Alegre 24
  • Colatina 10
  • São Mateus 4

DESABRIGADOS (111)

  • Santa Leopoldina 65
  • Cariacica 43
  • São Mateus 3

ALERTAS

Seis municípios já declararam situação de emergência: Alegre, Cariacica, Viana, Domingos Martins, Marechal Floriano e Santa Leopoldina. Em Marechal Floriano, equipes da Defesa Civil monitoram barragens que correm risco de rompimento na região.
Nas últimas 24 horas, Serra foi o município que registrou o maior acúmulo de chuvas. Foram 143,19 milímetros, de acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden). Diversos alagamentos foram registrados no município nesta manhã. Um trecho da BR 101, em Laranjeiras, foi totalmente bloqueado por causa do alto volume de água.

Fotojornalismo: vítimas da chuva em abrigos de Cariacica

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