Chuva no ES: barragem se rompe e alaga casas na Serra

Moradores da região de Planalto Serrano tiveram que usar barcos após rompimento de barragem na região Crédito: Paulo Sérgio

Uma barragem se rompeu e outra transbordou na tarde desta sexta-feira (22) no bairro Vista da Serra, na Serra . O rompimento alagou várias casas da região. Segundo a Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh), uma das barragens não possuía estruturas para fazer o escoamento da água.

O rompimento aconteceu por volta das 12h. A barragem, que é de propriedade particular, não suportou o volume das chuvas e transbordou, rompendo a estrutura de terra. Segundo a Agerh, a água, misturada com a terra, chegou a uma segunda barragem, que transbordou, provocando alagamento na região de Vista da Serra e Planalto Serrano.

"A barragem não tinha itens de segurança adequado, como extravasador, vertedouro ou estruturas que dessem vazão à água armazenada", disse a Agerh por meio de nota.

ESVAZIAMENTO DA REPRESA

Como medida de emergência, carros pipas foram acionados para esvaziar a represa e diminuir o volume de água. Além disso, será feita uma limpeza do extravasador de água.

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De acordo com a Agerh, o proprietário da represa será notificado para adequar a barragem remanescente, incluindo a construção de uma estrutura que faz o controle do nível da água. Além disso, ele deverá fazer o Cadastro de Segurança de Barragens da Agerh.

MARÉ ALTA

Região de Planalto Serrano ficou alagado após rompimento de uma barragem em Vista da Serra Crédito: Paulo Sérgio

O município da Serra foi o mais afetado pelas chuvas nesta sexta-feira. O acúmulo de água ultrapassou os 140 milímetros nas últimas 24 horas. A média esperada para todo o mês de novembro era de 220 milímetros na Grande Vitória.