Uma barragem se rompeu e outra transbordou na tarde desta sexta-feira (22) no bairro Vista da Serra, na Serra. O rompimento alagou várias casas da região. Segundo a Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh), uma das barragens não possuía estruturas para fazer o escoamento da água.
O rompimento aconteceu por volta das 12h. A barragem, que é de propriedade particular, não suportou o volume das chuvas e transbordou, rompendo a estrutura de terra. Segundo a Agerh, a água, misturada com a terra, chegou a uma segunda barragem, que transbordou, provocando alagamento na região de Vista da Serra e Planalto Serrano.
"A barragem não tinha itens de segurança adequado, como extravasador, vertedouro ou estruturas que dessem vazão à água armazenada", disse a Agerh por meio de nota.
ESVAZIAMENTO DA REPRESA
Como medida de emergência, carros pipas foram acionados para esvaziar a represa e diminuir o volume de água. Além disso, será feita uma limpeza do extravasador de água.
Chuva no ES - barragem se rompe e alaga casas na Serra
De acordo com a Agerh, o proprietário da represa será notificado para adequar a barragem remanescente, incluindo a construção de uma estrutura que faz o controle do nível da água. Além disso, ele deverá fazer o Cadastro de Segurança de Barragens da Agerh.
MARÉ ALTA
O município da Serra foi o mais afetado pelas chuvas nesta sexta-feira. O acúmulo de água ultrapassou os 140 milímetros nas últimas 24 horas. A média esperada para todo o mês de novembro era de 220 milímetros na Grande Vitória.
Durante o dia foram registrados vários pontos de alagamentos no município. A BR 101 chegou a ser totalmente interditada no km 266, no Trevo de Laranjeiras. Em Planalto Serrano, bairro vizinho de Vista da Serra, moradores ficaram debaixo d'água.
Além do rompimento e transbordamento das barragens em Vista da Serra, os alagamentos da região também foram provocados pela maré alta. De acordo com a Defesa Civil, "houve um efeito sinérgico de maré alta e do nível elevado do corpo d'água que é canalizado e recebe toda a contribuição da drenagem dos bairros Cascata, São Lourenço, Maria Niobe, Vista da Serra I e II e Planalto Serrano".