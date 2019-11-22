Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Chuva no ES

BR 101: pontos de interdição são liberados na Serra

O município registrou nesta sexta-feira o maior índice de chuvas no Estado, com 146,15 mm.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 nov 2019 às 17:56

Publicado em 22 de Novembro de 2019 às 17:56

As fortes chuvas provocaram alagamentos e congestionamentos na BR 101 Crédito: Ricardo Medeiros
Os trechos da BR 101, na Serra, que apresentavam pontos de interdição devido aos alagamentos decorrentes das fortes chuvas que atingem o Espírito Santo desde a última semana, estão todos liberados para o fluxo de veículos, segundo a Eco 101, concessionária que administra a rodovia. Entretanto, o sinal de alerta continua na cidade. 
O município registrou nesta sexta-feira o maior volume de chuva do Estado, com 146,15 mm.
Mais cedo, por volta das 12h, o quilômetro 266 - trevo de Laranjeiras, foi bloqueado nos dois sentidos, impedindo o fluxo de veículos. A situação só foi normalizada às 13h50.
Às 13h, a Eco101 mapeou pontos de atenção na via. São eles:  km 258, em Campinho da Serra e km 264, em Taquara - o trânsito nesses locais seguiu somente pela pista central e as laterais foram liberadas às 15h20.

Veja Também

Chuva no ES: barranco cede e atinge casa em Carapina I, na Serra

Chuva deve dar trégua no ES, diz Corpo de Bombeiros

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados