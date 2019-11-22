BR 101: pontos de interdição são liberados na Serra

Os trechos da BR 101, na Serra, que apresentavam pontos de interdição devido aos alagamentos decorrentes das fortes chuvas que atingem o Espírito Santo desde a última semana, estão todos liberados para o fluxo de veículos, segundo a Eco 101, concessionária que administra a rodovia. Entretanto, o sinal de alerta continua na cidade.
O município registrou nesta sexta-feira o maior volume de chuva do Estado, com 146,15 mm.
Mais cedo, por volta das 12h, o quilômetro 266 - trevo de Laranjeiras, foi bloqueado nos dois sentidos, impedindo o fluxo de veículos. A situação só foi normalizada às 13h50.
Às 13h, a Eco101 mapeou pontos de atenção na via. São eles: km 258, em Campinho da Serra e km 264, em Taquara - o trânsito nesses locais seguiu somente pela pista central e as laterais foram liberadas às 15h20.