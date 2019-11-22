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Chuva no ES: barranco cede e atinge casa em Nova Carapina I, na Serra

A imagem mostra o desespero de quem presenciava a cena. Uma laje da residência que fica acima do barranco chegou a cair junto com a terra
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 nov 2019 às 16:06

Publicado em 22 de Novembro de 2019 às 16:06

Um vídeo de um barranco desabando em Nova Carapina I, na Serra, na manhã desta sexta-feira (22), impressionou os moradores da região. O deslizamento de terra foi na Rua Intendente Câmara, onde também há pontos de alagamento por conta das chuvas dos últimos dias. A imagem registra o desespero de quem presenciava a cena. Parte de uma laje da residência que fica acima do barranco chegou a cair junto com a terra. 
Entre o barranco há duas residências. Uma que fica abaixo, onde moram quatro pessoas, e outra que fica acima, onde vive uma  família contendo duas crianças. A bacharel em Direito Jessika Neves mora em uma casa da rua Intendente Câmara. Ela conta que por volta das 10 horas desta sexta (22) começou a perceber o deslizamento de terra. Foi quando decidiu pegar o celular para filmar.
barranco desaba em Nova Carapina I, na Serra Crédito: Reprodução
"Já tem tempo que está tendo desmoronamento aos poucos nesse local. Chegou a cair uma laje da casa de cima. Hoje pela manhã a terra desceu em maior quantidade, foi quando eu filmei. Fiquei muito assustada porque moro aqui há 25 anos e nunca vi nada parecido. Nosso maior medo é que a casa de cima desabe e a de baixo seja soterrada. E o pior de tudo é que as duas famílias estão dentro das residências porque afirmam não ter para onde ir. Já acionamos a Defesa Civil", lamentou. 
Jessika completou que a rotina dos moradores da região foi interrompida nos últimos dias. Com as fortes chuvas e ruas alagadas, muitos moradores não conseguem sair de casa para estudar ou trabalhar. "A gente fica o tempo todo vigiando a rua com medo de que o pior venha a acontecer", disse. 

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CASA DESABA NA SERRA

Uma casa desabou na Rua Manoel Nunes Barbosa, no bairro Taquara I, na Serra, na manhã desta sexta-feira (22). O repositor Maicon da Cruz, 24, um dos moradores da residência, contou à reportagem de A Gazeta que, além dele, outras 5 pessoas vivem no local. Mas, no momento da queda, ninguém estava em casa. Assim, não há feridos.
Ainda segundo informações do jovem, o bairro que fica próximo à BR 101 e está muito alagado. Até as 12h30, os moradores aguardavam a chegada da Defesa Civil.
Desabamento de casa em Taquara I, Serra (22/11/2019) Crédito: Internauta

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