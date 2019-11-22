Vídeo mostra casa que desabou em bairro da Serra

Uma casa desabou na Rua Manoel Nunes Barbosa, no bairro Taquara I, na Serra, na manhã desta sexta-feira (22). O repositor Maicon da Cruz, 24, um dos moradores da residência, contou à reportagem de A Gazeta que, além dele, outras 5 pessoas vivem no local. Mas, no momento da queda, ninguém estava em casa. Assim, não há feridos.
Ainda segundo informações do jovem, o bairro que fica próximo à BR 101 e está muito alagado. Até as 12h30, os moradores aguardavam a chegada da Defesa Civil.
A reportagem demandou a Prefeitura da Serra, mas até o momento não teve retorno.