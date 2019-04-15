Casa desaba na Ilha de Santa Maria, em Vitória

Uma casa desabou por volta da meia-noite deste domingo (14), na Ilha de Santa Maria, em Vitória . No momento, ninguém estava na residência, que já estava desocupada justamente pelo risco de ruir.

De acordo com a irmã da proprietária, que mora em um terreno abaixo da casa que desabou, chovia forte no momento.

"Eu tinha acabado de me recolher, mas não tinha adormecido ainda. Só vi quando o meu esposo gritou que a chuva estava muito forte e que tinha dado um estalo. Do estalo já foi aquele estrondo e a casa começou a descer", afirma a auxiliar de saúde bucal Rita de Cássia Bulhões, de 56 anos.

Ela continua: "A partir daí, a água começou a entrar dentro da minha casa. Desceu muita água e lama entrando dentro de casa. Desde meia-noite que eu tô puxando água e não consegui descansar nada. Não pude nem trabalhar hoje", conta.

Segundo Rita, a situação a deixou apavorada. "A chuva foi muito forte, veio como se fosse uma tromba d'água. Pedidos já foram feitos para fazer uma contenção e as pessoas precisam parar de jogar lixo".

De acordo com a auxiliar, os problemas na região começaram quando foram feitas construções na parte alta do morro, sem uma rede certa de esgoto.