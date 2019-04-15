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Fortes chuvas

Casa desaba na Ilha de Santa Maria, em Vitória

"Do estalo já foi aquele estrondo e a casa começou a descer", diz irmã da proprietária

Publicado em 15 de Abril de 2019 às 13:58

Publicado em 

15 abr 2019 às 13:58
Uma casa desabou por volta da meia-noite deste domingo (14), na Ilha de Santa Maria, em Vitória. No momento, ninguém estava na residência, que já estava desocupada justamente pelo risco de ruir.
De acordo com a irmã da proprietária, que mora em um terreno abaixo da casa que desabou, chovia forte no momento.
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"Eu tinha acabado de me recolher, mas não tinha adormecido ainda. Só vi quando o meu esposo gritou que a chuva estava muito forte e que tinha dado um estalo. Do estalo já foi aquele estrondo e a casa começou a descer", afirma a auxiliar de saúde bucal Rita de Cássia Bulhões, de 56 anos.
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Ela continua: "A partir daí, a água começou a entrar dentro da minha casa. Desceu muita água e lama entrando dentro de casa. Desde meia-noite que eu tô puxando água e não consegui descansar nada. Não pude nem trabalhar hoje", conta.
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Segundo Rita, a situação a deixou apavorada. "A chuva foi muito forte, veio como se fosse uma tromba d'água. Pedidos já foram feitos para fazer uma contenção e as pessoas precisam parar de jogar lixo".
De acordo com a auxiliar, os problemas na região começaram quando foram feitas construções na parte alta do morro, sem uma rede certa de esgoto.
Com informações de Caíque Verli

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