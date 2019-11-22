Chuva no ES: BR 262 registrou 12 pontos de deslizamentos na madrugada

Equipes do Dnit tiveram trabalho nas primeiras horas desta sexta-feira (22) para limpar a BR 262 Crédito: Kaique Dias

A BR 262 está liberada para o tráfego nesta manhã de sexta-feira (22), mas durante o período da madrugada a rodovia federal ficou parcialmente interditada em virtude de duas quedas de barreiras - uma no quilômetro 29 e outra no Km 36, na altura de Domingos Martins, na Região Serrana. Ao todo, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, o Dnit, registrou 12 pontos de deslizamentos de encostas entre 3h30 e 6h desta madrugada.

De acordo com o superintendente do órgão no Estado, Romeu Scheibe Neto, os incidentes não foram graves e não interferiram na trafegabilidade. No entanto, por volta das 5h30, a Polícia Rodoviária Federal chegou a interditar parcialmente a pista e pediu que os motoristas evitassem trafegar pelo local.

"Foram quedas pequenas. Do km 24 ao 25 foram registrados dez pontos. Nossas equipes estiveram no local para fazer o trabalho de remoção. No km 36 tivemos uma queda um pouco maior e também no km 29. Estes dois últimos foram os locais onde foi preciso uma interdição parcial de pista, mas rapidamente atacamos e liberamos", explicou.

CAUSA

Como não poderia deixar de ser, a chuva forte das últimas horas foi a causadora das quedas registradas, detalhou o representante. "Choveu bastante durante a madrugada, o solo está saturado, e quando há incidência de mais chuva, o solo quase que se fluidifica, ele desce das encostas e acaba acumulando na pista", salientou.

Com o tempo ainda instável, o Dnit reitera que não é possível realizar intervenções de maior porte para corrigir os problemas existentes na BR 262 já registrados ao longo da rodovia. É necessário uma diminuição do volume de chuvas para recuperar os trechos danificados.

"O que dá para fazer de emergencial é o que já estamos fazendo, que é manter a rodovia com tráfego normal. Ontem (quinta-feira) as equipes de topografia estiveram no locais fazendo os levantamentos e a gente precisa minimamente de um projeto para contratar esse serviço. Melhorando minimamente a condição climática, a gente consegue fazer esses levantamentos, planilhar, elaborar um projeto base e contratar a obra emergencial", complementou o superintendente.

Romeu Scheibe Neto pediu, em virtude do período chuvoso, que os motoristas diminuam a velocidade no trecho para evitar acidentes. "Por isso que pedimos a todos os usuários da BR 262 que andem com redução de velocidade, é o ponto primordial. A rodovia está operando normalmente, mas estamos em um ciclo meteorológico complexo. É muita água, muita chuva. Com a velocidade mais baixa, os riscos são minimizados para quem trafega pela rodovia."