Chuva no ES deve perder força nesta sexta-feira

Chuva perde força no Espírito Santo Crédito: Thiago Colle

As área de instabilidade mais pesadas que estão sobre o Espírito Santo começam a perder força, deixando a sexta-feira (22) com menos chuva, segundo a previsão do Instituto Climatempo. A presença da umidade trazida por ventos costeiros provocam chuvas esparsas ao longo do dia por todas as regiões capixabas.

Em São Mateus e na Grande Vitória , a maior expectativa de chuva é durante a madrugada e pela manhã. No decorrer do dia, o sol volta a aparecer entre nuvens e deve chover de forma rápida.

Na Grande Vitória , a temperatura mínima é de 22°C e a máxima de 25°C.

Na Região Sul, a mínima prevista é de 22°C e a máxima pode chegar a 29°C.

Na Região Serrana, nas áreas menos elevadas, as temperaturas registram mínima de 20°C e máxima de 24°C.