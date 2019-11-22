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Chuva no ES deve perder força nesta sexta-feira

Na Região da Grande Vitória, a maior expectativa de chuva é durante a madrugada e pela manhã desta sexta-feira (22). O sol volta a aparecer entre nuvens ao longo do dia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 nov 2019 às 23:18

Publicado em 21 de Novembro de 2019 às 23:18

Chuva perde força no Espírito Santo Crédito: Thiago Colle
As área de instabilidade mais pesadas que estão sobre o Espírito Santo começam a perder força, deixando a sexta-feira (22) com menos chuva, segundo a previsão do Instituto Climatempo. A presença da umidade trazida por ventos costeiros provocam chuvas esparsas ao longo do dia por todas as regiões capixabas.
Em São Mateus e na Grande Vitória, a maior expectativa de chuva é durante a madrugada e pela manhã. No decorrer do dia, o sol volta a aparecer entre nuvens e deve chover de forma rápida. 
Na Grande Vitória , a temperatura mínima é de 22°C e a máxima de 25°C.
Na Região Sul, a mínima prevista é de 22°C e a máxima pode chegar a 29°C.
Na Região Serrana, nas áreas menos elevadas, as temperaturas registram mínima de 20°C e máxima de 24°C.
Já na Região Norte, a mínima prevista é de 22°C e a máxima de 29°C.

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