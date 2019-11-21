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Risco de deslizamento

Chuva no ES: moradores são retirados de edifício em Marechal Floriano

Edifício foi interditado pela Defesa Civil. Estrutura fica ao lado de um morro onde há risco de deslizamento e rolamento de pedras
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 nov 2019 às 19:35

Publicado em 21 de Novembro de 2019 às 19:35

Edifício Orquídea, em Marechal Floriano foi interditado pela Defesa Civil Crédito: Divulgação/Defesa Civil
Cerca de 50 pessoas foram retiradas de um edifício em Marechal Floriano, Região Serrana do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (21). A estrutura fica ao lado de um morro, que apresenta risco de deslizamento de terra e rochas. Por causa disso, o local foi interditado pela Defesa Civil Estadual.
Chuva no ES - moradores são retirados de edifício em Marechal Floriano
O edifício, que fica no bairro Recanto dos Nobres, foi interditado por causa de um galpão que fica em um terreno ao lado (veja no vídeo abaixo). Segundo a Defesa Civil Estadual, o proprietário do imóvel teria escavado o morro para aumentar o terreno. Com as chuvas que atingem o município, o local apresenta risco de deslizamento de terra e rolamento de rochas. 
15 famílias foram retiradas do edifício e estão desalojadas. Elas estão hospedadas em casas de familiares e amigos. Uma oficina mecânica, que fica perto do local, também foi interditada.
De acordo com a Defesa Civil, o galpão já tinha sido vistoriado em abril. O órgão orientou que o proprietário regularizasse a situação do local. Como nada foi feito, o caso será encaminhado para a autoridade policial. 

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