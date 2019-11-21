Cerca de 50 pessoas foram retiradas de um edifício em Marechal Floriano, Região Serrana do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (21). A estrutura fica ao lado de um morro, que apresenta risco de deslizamento de terra e rochas. Por causa disso, o local foi interditado pela Defesa Civil Estadual.
Chuva no ES - moradores são retirados de edifício em Marechal Floriano
O edifício, que fica no bairro Recanto dos Nobres, foi interditado por causa de um galpão que fica em um terreno ao lado (veja no vídeo abaixo). Segundo a Defesa Civil Estadual, o proprietário do imóvel teria escavado o morro para aumentar o terreno. Com as chuvas que atingem o município, o local apresenta risco de deslizamento de terra e rolamento de rochas.
15 famílias foram retiradas do edifício e estão desalojadas. Elas estão hospedadas em casas de familiares e amigos. Uma oficina mecânica, que fica perto do local, também foi interditada.
De acordo com a Defesa Civil, o galpão já tinha sido vistoriado em abril. O órgão orientou que o proprietário regularizasse a situação do local. Como nada foi feito, o caso será encaminhado para a autoridade policial.