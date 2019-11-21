Chuva no ES: moradores são retirados de edifício em Marechal Floriano

15 famílias foram retiradas do edifício e estão desalojadas. Elas estão hospedadas em casas de familiares e amigos. Uma oficina mecânica, que fica perto do local, também foi interditada.

De acordo com a Defesa Civil, o galpão já tinha sido vistoriado em abril. O órgão orientou que o proprietário regularizasse a situação do local. Como nada foi feito, o caso será encaminhado para a autoridade policial.