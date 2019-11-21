Pedra desliza de encosta e assusta moradores de bairro em Vitória

Eu ouvi um estrondo muito forte, mas como estava chovendo forte eu não sai para ver o que era. Quando fui levar o menino para a creche, olhei para lá e vi que a pedra estava tombada, contou a dona de casa Fernanda dos Santos Simão. Depois, conversei com a minha vizinha e ela ligou para as autoridades, que vieram aqui olhar, continuou.