Pedra desliza de encosta e assusta moradores de bairro em Vitória

Imagina o susto de quase ter a casa atingida por uma pedra? Foi exatamente esse sentimento de alguns moradores do bairro Universitário, em Vitória, nesta quinta-feira (21). Após as fortes chuvas que atingem a região há mais de uma semana, um pedaço de rocha se desprendeu de uma encosta no final da rua Flor do Campo.
Eu ouvi um estrondo muito forte, mas como estava chovendo forte eu não sai para ver o que era. Quando fui levar o menino para a creche, olhei para lá e vi que a pedra estava tombada, contou a dona de casa Fernanda dos Santos Simão. Depois, conversei com a minha vizinha e ela ligou para as autoridades, que vieram aqui olhar, continuou.
Apesar de todo o medo causado, a pedra parou em uma estrutura de concreto e não atingiu nenhuma casa. Consequentemente, todas as famílias puderam permanecer nas residências próximas ao local, já que, de acordo a avaliação feita pela Defesa Civil Municipal durante a manhã, os moradores não correm risco.
Na tarde desta quinta-feira (21), a equipe fez uma nova visita ao bairro Universitário e averiguou que o estado de áreas do entorno, também estão seguras. A equipe usou um drone para fazer imagens áreas e ajudar na avaliação, já que alguns destes locais são de difícil acesso.