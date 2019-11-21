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Chuva no ES

Pedra desliza de encosta e assusta moradores de bairro em Vitória

De acordo com vistoria feita pela Defesa Civil, as residências próximas não têm risco de serem atingidas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 nov 2019 às 17:51

Publicado em 21 de Novembro de 2019 às 17:51

Pedra caiu perto de onde mora a dona de casa Fernanda dos Santos Simão e o filho Daniel  Crédito: Carlos Alberto Silva | A Gazeta
Imagina o susto de quase ter a casa atingida por uma pedra? Foi exatamente esse sentimento de alguns moradores do bairro Universitário, em Vitória, nesta quinta-feira (21). Após as fortes chuvas que atingem a região há mais de uma semana, um pedaço de rocha se desprendeu de uma encosta no final da rua Flor do Campo.
Eu ouvi um estrondo muito forte, mas como estava chovendo forte eu não sai para ver o que era. Quando fui levar o menino para a creche, olhei para lá e vi que a pedra estava tombada, contou a dona de casa Fernanda dos Santos Simão. Depois, conversei com a minha vizinha e ela ligou para as autoridades, que vieram aqui olhar, continuou.
Apesar de todo o medo causado, a pedra parou em uma estrutura de concreto e não atingiu nenhuma casa. Consequentemente, todas as famílias puderam permanecer nas residências próximas ao local, já que, de acordo a avaliação feita pela Defesa Civil Municipal durante a manhã, os moradores não correm risco.
Na tarde desta quinta-feira (21), a equipe fez uma nova visita ao bairro Universitário e averiguou que o estado de áreas do entorno, também estão seguras. A equipe usou um drone para fazer imagens áreas e ajudar na avaliação, já que alguns destes locais são de difícil acesso.

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