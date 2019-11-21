De caixa d´água a pedaços de sofá são encontrados em bueiros na Serra

Parte do entulho retirado de bueiros da Serra neste mês Crédito: Divulgação/PMS

Uma caixa d´água, pedaços de sofá, porta de guarda-roupas, guimbas de cigarros, embalagens plásticas, sacolas, roupas e até uma pedra de 25 quilos. O material, que totaliza cerca de 100 toneladas, foi retirado de bueiros da Serra só no mês de novembro, durante o período das chuvas.

De acordo com a Secretaria Municipal de Serviços (Sese), o descarte irregular de lixo e entulho entope os bueiros e obstrui a drenagem das águas, podendo causar alagamentos nos períodos de chuva. A limpeza tem sido feita diariamente, e na tarde desta quarta-feira (20), equipes da Sese retiraram uma pedra com cerca de 25 quilos, que foi jogada dentro da caixa de drenagem, obstruindo o escoamento de água, no bairro Balneário de Carapebus.

O prefeito Audifax Barcelos ressalta que a limpeza do município é de responsabilidade da administração pública, mas que é necessário a participação e o compromisso da população, uma vez que o descarte irregular de entulho compromete o escoamento de água durante a chuva e pode favorecer alagamentos. Nós limpamos a cidade, mas também precisamos da colaboração da população. O entupimento de uma rede traz prejuízos à prefeitura, como a queda do asfalto ou da rede, assim como aos próprios moradores, que podem ter sua casa invadida pela água no período de chuvas, argumenta.

Lixo nos bueiros da Serra