De caixa d´água a pedaços de sofá são encontrados em bueiros na Serra

Uma caixa d´água, pedaços de sofá, porta de guarda-roupas, guimbas de cigarros, embalagens plásticas, sacolas, roupas e até uma pedra de 25 quilos. O material, que totaliza cerca de 100 toneladas, foi retirado de bueiros da Serra só no mês de novembro, durante o período das chuvas.
De acordo com a Secretaria Municipal de Serviços (Sese), o descarte irregular de lixo e entulho entope os bueiros e obstrui a drenagem das águas, podendo causar alagamentos nos períodos de chuva. A limpeza tem sido feita diariamente, e na tarde desta quarta-feira (20), equipes da Sese retiraram uma pedra com cerca de 25 quilos, que foi jogada dentro da caixa de drenagem, obstruindo o escoamento de água, no bairro Balneário de Carapebus.
O prefeito Audifax Barcelos ressalta que a limpeza do município é de responsabilidade da administração pública, mas que é necessário a participação e o compromisso da população, uma vez que o descarte irregular de entulho compromete o escoamento de água durante a chuva e pode favorecer alagamentos. Nós limpamos a cidade, mas também precisamos da colaboração da população. O entupimento de uma rede traz prejuízos à prefeitura, como a queda do asfalto ou da rede, assim como aos próprios moradores, que podem ter sua casa invadida pela água no período de chuvas, argumenta.
Lixo nos bueiros da Serra
No município, são realizadas limpezas diárias e mutirões programados nos bairros dentro do programa de retirada e combate ao entulho Serra Limpa é Serra Linda. Em 2019, até setembro, já foram recolhidos mais de 67 mil toneladas de entulhos de pontos viciados. O gasto anual com a retirada desse entulho gira em torno de R$ 7 milhões.