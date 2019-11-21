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Lixo

De caixa d´água a pedaços de sofá são encontrados em bueiros na Serra

Cerca de 100 toneladas de entulhos foram retirados dos bueiros neste mês. O descarte irregular obstrui o sistema de drenagem e pode causar alagamentos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 nov 2019 às 16:08

Publicado em 21 de Novembro de 2019 às 16:08

Parte do entulho retirado de bueiros da Serra neste mês Crédito: Divulgação/PMS
Uma caixa d´água, pedaços de sofá, porta de guarda-roupas, guimbas de cigarros, embalagens plásticas, sacolas, roupas e até  uma pedra de 25 quilos. O material, que totaliza cerca de 100 toneladas, foi retirado de bueiros da Serra só no mês de novembro, durante o período das chuvas.
De acordo com a Secretaria Municipal de Serviços (Sese), o descarte irregular de lixo e entulho entope os bueiros e obstrui a drenagem das águas, podendo causar alagamentos nos períodos de chuva. A limpeza tem sido feita diariamente, e na tarde desta quarta-feira (20), equipes da Sese retiraram uma pedra com cerca de 25 quilos, que foi jogada dentro da caixa de drenagem, obstruindo o escoamento de água, no bairro Balneário de Carapebus.

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O prefeito Audifax Barcelos ressalta que a limpeza do município é de responsabilidade da administração pública, mas que é necessário a participação e o compromisso da população, uma vez que o descarte irregular de entulho compromete o escoamento de água durante a chuva e pode favorecer alagamentos. Nós limpamos a cidade, mas também precisamos da colaboração da população. O entupimento de uma rede traz prejuízos à prefeitura, como a queda do asfalto ou da rede, assim como aos próprios moradores, que podem ter sua casa invadida pela água no período de chuvas, argumenta.

Lixo nos bueiros da Serra

No município, são realizadas limpezas diárias e  mutirões programados nos bairros dentro do programa de retirada e combate ao entulho Serra Limpa é Serra Linda. Em 2019, até setembro, já foram recolhidos mais de 67 mil toneladas de entulhos de pontos viciados. O gasto anual com a retirada desse entulho gira em torno de R$ 7 milhões.

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