Três toneladas de lixo retiradas da margem de rio Una, em Guarapari

Um grupo de cerca de 40 voluntários se reuniu na manhã deste domingo (27), em Guarapari, para fazer a limpeza do rio Una. Apenas nas margens, foram retirados em torno de três toneladas de lixo. De pneus a preservativos, havia de tudo um pouco no material recolhido.
A ação foi organizada pelo Instituto Amar, criado no município para promover um trabalho de educação ambiental. Um dos diretores da organização, Wanderson Lopes, 23 anos, disse que este foi o primeiro local em que o grupo atuou porque a quantidade de lixo era bastante expressiva. O instituto teve apoio dos grupos de escoteiros X4scouts e Primavera X. O maior volume de material é de origem plástica.
"É importante que as pessoas descartem o lixo no local correto e, quando forem para praia e outros locais se divertir, também levem sacolas para recolher o lixo"
Lopes disse que esta foi a primeira ação do instituto, mas que o planejamento prevê pelo menos uma mobilização por mês. A previsão é que, em novembro, o trabalho seja realizado na região da Praia do Morro, onde alguns pontos também acumulam bastante lixo. Além disso, afirma o ativista, a organização se mobiliza pelas redes sociais com foco em educação ambiental.