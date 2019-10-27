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Que sujeira!

Três toneladas de lixo retiradas da margem de rio Una, em Guarapari

Voluntários se juntaram  para fazer a limpeza

Publicado em 27 de Outubro de 2019 às 17:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 out 2019 às 17:15
Rio Una, em Guarapari, estava tomado por materiais descartados indevidamente  Crédito: Internauta
Um grupo de cerca de 40  voluntários se reuniu na manhã deste domingo (27), em Guarapari, para fazer a limpeza do rio Una. Apenas nas margens, foram retirados em torno de três toneladas de lixo.  De pneus a preservativos, havia de tudo um pouco no material recolhido.
A ação foi organizada pelo Instituto Amar, criado no município para promover um trabalho de educação ambiental. Um dos diretores da organização, Wanderson Lopes, 23 anos, disse que este foi o primeiro local em que o grupo atuou porque a quantidade de lixo era bastante expressiva. O instituto teve apoio dos grupos de escoteiros X4scouts e Primavera X. O maior volume de material é de origem plástica.
"É importante que as pessoas descartem o lixo no local correto e, quando forem para praia e outros locais se divertir, também levem sacolas para recolher o lixo"
Wanderson Lopes - ativista ambiental 
Voluntários recolheram cerca de três toneladas de lixo, a maioria de origem plástica Crédito: Internauta
Lopes disse que esta foi a primeira ação do instituto, mas que o planejamento prevê pelo menos uma mobilização por mês. A previsão é que, em novembro, o trabalho seja realizado na região da Praia do Morro, onde alguns pontos também acumulam bastante lixo. Além disso, afirma o ativista, a organização se mobiliza pelas redes sociais com foco em educação ambiental.

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