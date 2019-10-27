Três toneladas de lixo retiradas da margem de rio Una, em Guarapari

A ação foi organizada pelo Instituto Amar, criado no município para promover um trabalho de educação ambiental. Um dos diretores da organização, Wanderson Lopes, 23 anos, disse que este foi o primeiro local em que o grupo atuou porque a quantidade de lixo era bastante expressiva. O instituto teve apoio dos grupos de escoteiros X4scouts e Primavera X. O maior volume de material é de origem plástica.