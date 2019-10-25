Moradores de Linhares recebem orientações sobre as manchas de óleo

Criação do comitê de crise para para monitorar os avanços das manchas de óleo nas praias de Linhares Crédito: Divulgação PML

Urussuquara e Pontal do Ipiranga vão ser os primeiros em Linhares a receber orientações sobre Moradores devão ser os primeiros em Linhares a receber orientações sobre a mancha de óleo que atingiu as praias do Nordeste. O material vem se deslocando pelo litoral e já chegou a Ilhéus, na Bahia, a pouco mais de 500 quilômetros da divisa com o Estado.

As duas praias devem ser a primeiras a serem atingidas na cidade, caso a mancha chegue ao litoral capixaba. De acordo com a assessoria de imprensa da Prefeitura de Linhares, os moradores vão receber informações sobre a mancha de óleo, sobre a possibilidade dela chegar ao Estado, vão ser apresentadas as ações que já estão sendo adotadas pelo município e informá-los sobre o telefone da Central de Informações, e o que devem fazer caso avistem o produto nas praias da região.

O encontro acontecerá às 16 horas, na Igreja Assembleia de Deus de Urussuquara, com a presença dos secretários de Meio Ambiente, Fabrício Borghi Folli, de Segurança Pública, Coronel Jones Mattos, e representantes da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Na próxima semana serão realizados encontros com os moradores de Regência e Povoação.

Praia de Urussuquara, localizada na divisa de Linhares e São Mateus Crédito: Marcos Martins - Arquivo AG

A reunião com os moradores faz parte de um conjunto de ações elaborados pelo comitê de crise, criado em Linhares, para monitorar os avanços das manchas de óleo. Dele fazem parte as secretarias municipal de Meio Ambiente, Obras e Serviços Urbanos, Segurança Pública e Defesa Social, Saúde, Comunicação, Governo, Procuradoria Geral, além da participação efetiva da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, representados pelo Comandante do 12º Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Geovânio Silva Ribeiro, e do 2º. Batalhão do Corpo de Bombeiros, major Machado.

CADASTRO VOLUNTÁRIO

[email protected] . O município também está criando um cadastro de voluntários que desejarem participar das ações de limpeza das praias e em outras ações que estão sendo planejadas pelo comitê de crise. Os interessados devem acessar o endereço eletrônico:

Todos os inscritos passarão por treinamento com profissionais de órgãos ambientais e de segurança que integram o Comitê, antes de participarem de qualquer ação relacionada ao avanço. Além disto, foi criada uma Central de Informações para que a população dos balneários acione, caso perceba a chegada das manchas de óleo. O telefone da Central é o 3372-2067.

As equipes que atuam nos Programas de Saúde da Família dos balneários de Pontal do Ipiranga, Regência e Povoação, também estão sendo mobilizadas para que atuem no atendimento a possíveis pacientes em contato com as manchas de óleo. Os profissionais de saúde atuarão em suas respectivas Unidades de Saúde.

Também vão ser disponibilizados equipamentos de segurança para a atuação dos profissionais e de possíveis voluntários na contenção das manchas de óleo. A secretaria de Obras e Serviços Urbanos irá disponibilizar botas, luvas, máscaras e acessórios que possam auxiliar nas ações que serão planejadas pelo Comitê. Além disto, caso seja necessário, serão distribuídos sacos plásticos e tambores para o acondicionamento temporário do óleo.

Segundo a assessoria de imprensa, a Prefeitura recebeu a doação de 50 tambores que vão ser utilizados na contenção do material que for recolhido das praias.

MONITORAMENTO DAS PRAIAS

O secretário municipal de Meio Ambiente, Fabrício Borghi Folli, avalia que ainda não é possível precisar a chegada do óleo ao Espírito Santo, mas assinala que as praias estão sendo monitoradas. Ele aposta ainda na troca de informações com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Seama) e secretários municipais da área em Conceição da Barra e São Mateus, municípios vizinhos e os que podem ser atingidos primeiros pela contaminação. É hora de unir forças e criar estratégias para que o desastre ambiental que atingiu o litoral do Nordeste seja minimizado caso chegue ao litoral linharense, destacou.