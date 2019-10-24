Área de mangue de Guaxindiba, em Conceição da Barra Crédito: Ilda Castro - Arquivo A Gazeta

Diante da ameaça das manchas de óleo que atingiram praias do Nordeste do país, chegarem às praias capixabas , na próxima semana será realizado um mapeamento para identificar áreas do litoral capixaba onde a contaminação pelo óleo de petróleo pode causar mais danos. A proposta é garantir que estas regiões, consideradas mais sensíveis, em uma situação emergencial recebam atendimento prioritário. Entre elas estão os manguezais, considerados berçários de reprodução de várias espécies, e onde o impacto da contaminação pode levar até décadas para ser recuperado.

A informação é da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama), que em nota informou que o mapeamento será desenvolvido pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), em conjunto com o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Renováveis (Ibama), Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e o Instituto de Pesquisa de Reabilitação de Animais Marinhos (Ipram).

Your browser does not support the audio element. Mapeamento vai identificar áreas do ES onde óleo pode causar mais danos

O trabalho acontecerá nos dias 30 e 31 deste mês, para quando estão planejadas capacitações para os servidores municipais de Conceição da Barra, São Mateus e Linhares. Na ocasião serão convidados multiplicadores das secretarias de Meio Ambiente, de Saúde e de Serviços Urbanos, além da Defesa Civil.

Praia da Guaxindiba, em Conceição da Barra Crédito: Dudu Zampirolli - Arquivo A Gazeta

Além do mapeamento das área prioritárias para atendimento emergencial, também vão ser traçadas ações de contenção e limpeza de praias, de cuidados com a fauna oleada (animais afetados pelo óleo), sobre transporte e destinação final dos resíduos, entre outros temas.

Segundo nota da Seama, os últimos vestígios do óleo foram encontrados em Ilhéus, na Bahia. "Mas ainda não é possível afirmar que o resíduo possa chegar ao Espírito Santo", assinala em nota a secretaria, acrescentando, porém, que medidas preventivas estão sendo tomadas em articulação com outros órgãos estaduais, federais e municipais.

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