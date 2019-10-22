Na avaliação do professor de Oceanografia da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Renato Ghisolfi, os danos causados a estas áreas vão ser mais significativos. "Da areia é mais fácil fazer a remoção, pode ser retirado o óleo até em placas. Nos corais e mangue isto não é possível. O problema vai ser maior", explicou.

Manchas de óleo tomam conta da Praia dos Carneiros, no litoral pernambucano Crédito: Clemente Coelho Júnior/Instituto Bioma Brasil

Your browser does not support the audio element. Áreas de preservação podem ser afetadas pelo óleo no Espírito Santo

Ghisolfi lembra que algumas destas áreas que agora correm o risco de serem afetadas pelo óleo, são as mesmas que também foram contaminadas pelo vazamento de rejeitos minérios da Samarco, que desceu pelo Rio Doce e alcançou o mar. Ele se refere ao rompimento da barragem de Fundão, na cidade mineira de Mariana.

O professor observa que há quase dois meses o material está aparecendo nas praias, descendo do Nordeste do país, mas ainda não se sabe a origem do material. "Poderemos ter um desastre pequeno ou gigantesco. Foi um um grande vazamento pontual ou um vazamento menor e contínuo? Um navio afundou e continua ocorrendo vazamento? Se for isto, por exemplo, poderemos ter graves problemas e a longo prazo", pondera.

PLANO DE EMERGÊNCIA

Para se preparar ou evitar os possíveis danos do óleo que se desloca do Nordeste, o governo do Estado estabeleceu um plano de emergência para enfrentar a crise . Foi criado um Comitê de Preparação da Crise, formado por representante da Marinha, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama), que fará a coordenação dos trabalhos.

Também foram criados grupos de trabalho com diferentes temáticas, como: Institucional/Municípios, Técnico, Comunicação, Segurança/EPI´s, Fauna, Unidades de Conservação e Logística.

De acordo com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, já está sendo articulada uma reunião com gestores municipais de Conceição da Barra, São Mateus e Linhares para unificação de informações e de ações preventivas. Equipes técnicas vão se deslocar para os municípios ainda nesta semana.