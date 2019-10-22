Ministros de Bolsonaro chegam a Pernambuco para tratar do vazamento de óleo

Manchas de óleo no litoral de Sergipe Crédito: Governo de Sergipe

Três ministros do governo Jair Bolsonaro devem chegar a Pernambuco nesta terça-feira (22) para tratar da questão do vazamento de óleo que já atingiu 201 praias nos nove estados do litoral nordestino.

São esperados o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, e o comandante da pasta do Desenvolvimento Regional do Brasil, Gustavo Canuto. Os três vão ter agendas separadas na capital pernambucana.

Nesta segunda-feira (21), dia em que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, visitou o estado para detalhamento de um programa de combate à violência, o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, disse que o governo federal trata no improviso a questão do óleo que afeta a costa nordestina.

O ministro Ricardo Salles não entrou em contato com o governador e nem divulgou oficialmente sua agenda. Ele deve chegar a Pernambuco pela manhã, realizar um sobrevoo pelo litoral e, depois, participar de um encontro com autoridades da Marinha e órgão ambientais na Capitania dos Portos, no centro da cidade. Não há encontro marcado com Paulo Câmara.

Fermando Azevedo e Silva e Gustavo Canuto comunicaram oficialmente a vinda ao estado. O governador deve se encontrar com o ministro da Defesa no fim da manhã e com Canuto no período da tarde.

O ministro da Defesa autorizou nesta segunda-feira (21) o reforço de 5.000 militares da 10ª Brigada de Infantaria Motorizada, sediada no Recife, nas ações desenvolvidas para minimizar a poluição ocasionada pelas manchas de petróleo.

O Ministério do Desenvolvimento Regional comunicou ontem que vai disponibilizar equipamentos de proteção individual para as pessoas que atuam na limpeza das praias.

"É o maior acidente ambiental da história do Brasil e não pode ser e não pode ser tratado, depois de 50 dias, da forma improvisada como a gente está vendo nos dias de hoje", criticou, nesta segunda-feira, Paulo Câmara.

Ele disse esperar que, após determinação da Justiça Federal em Pernambuco, o governo Jair Bolsonaro ponha em funcionamento o Plano Nacional de Contingenciamento para Incidentes de Poluição por Óleo.

Câmara fez ainda um clamor para que o governo federal tenha um trabalho mais focado com o objetivo de que as manchas sejam contidas ainda na água.

A cobrança do governador foi feita logo após participação em um evento, no município de Paulista, no Grande Recife, ao lado do ministro da Justiça, Sergio Moro, para detalhamento do programa Em Frente Brasil.

As manchas de óleo que atingem o litoral nordestino desde o dia 30 de agosto voltaram com força a Pernambuco e Alagoas desde a quarta-feira (16) da semana passada.

Na quinta-feira (17), o governo de Pernambuco conseguiu capturar uma tonelada de óleo, em São José da Coroa Grande, litoral sul do estado, antes de chegar à areia da praia.

Nesta sexta-feira (18), a praia dos Carneiros, joia do litoral pernambucano, amanheceu coberta por óleo. Um mutirão, que envolveu mais de 500 pessoas, incluindo donos de pousadas, pescadores e servidores do estado e da prefeitura, removeu o material.

No fim de semana, a mancha avançou ainda mais e as praias de Serrambi, Toquinho, Pontal de Maracaípe, Cupe, Muro Alto, em Ipojuca, e Itapuama e Suape, no Cabo de Santo Agostinho, acabaram afetadas pelo petróleo. O óleo invadiu o estuário de quatro rios pernambucanos e o manguezal de Suape.Nesta segunda-feira (21), a mancha chegou até a praia de Itapuama e do Paiva, também no Cabo de Santo Agostinho.