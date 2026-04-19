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Astrologia

Tarot semanal: previsão para os signos de 20 a 26 de abril de 2026

Confira o que as cartas revelam para cada nativo sobre os próximos dias
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 19 de Abril de 2026 às 08:53

Será uma semana de decisões importantes para os nativos (Imagem: Carlos Amarillo | Shutterstock)
Será uma semana de decisões importantes para os nativos Crédito: Imagem: Carlos Amarillo | Shutterstock
Segundo as cartas do tarot, a semana será marcada por movimentos importantes que envolverão iniciativa, conexões afetivas, desafios nos relacionamentos e momentos de pausa necessários. Haverá tendência a lidar com decisões que exigirão mais consciência, especialmente diante de conflitos, dúvidas e impulsos, ao mesmo tempo em que surgirão oportunidades de crescimento no trabalho, fortalecimento de vínculos e maior equilíbrio emocional.
A seguir, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo sobre os próximos dias. Confira!

Áries – Rei de Paus

O ariano assumirá o controle das situações, mas precisará equilibrar firmeza e sensibilidade (Imagem: Stacy Draw | Shutterstock)
O ariano assumirá o controle das situações, mas precisará equilibrar firmeza e sensibilidade Crédito: Imagem: Stacy Draw | Shutterstock
Será uma semana de liderança e atitude. A carta “Rei de Paus” mostra que você entrará com presença forte, sabendo o que quer. Será um ótimo momento para tomar iniciativa e conduzir situações. Apenas tenha cuidado para não se tornar autoritário(a).

Touro – 2 de Copas

O taurino viverá conexões sinceras e fortalecerá vínculos importantes (Imagem: Stacy Draw | Shutterstock)
O taurino viverá conexões sinceras e fortalecerá vínculos importantes Crédito: Imagem: Stacy Draw | Shutterstock
Conexões importantes surgirão ao longo dos dias. A carta “2 de Copas” indica romance, parceria ou reconciliação. Será uma semana favorável para vínculos verdadeiros, trocas equilibradas e aproximações sinceras.

Gêmeos – 5 de Espadas

O geminiano deverá evitar conflitos e priorizar a própria paz (Imagem: Stacy Draw | Shutterstock)
O geminiano deverá evitar conflitos e priorizar a própria paz Crédito: Imagem: Stacy Draw | Shutterstock
Evitar os jogos de ego será essencial. A carta “5 de Espadas” aponta para possíveis conflitos ou discussões desnecessárias. Em alguns mome n tos , “ganhar” pode significar perder a paz. Escolha sair por cima, sem passar por cima do outro.

Câncer – A Imperatriz

O canceriano deverá se conectar com o cuidado e o fortalecimento emocional (Imagem: Stacy Draw | Shutterstock)
O canceriano deverá se conectar com o cuidado e o fortalecimento emocional Crédito: Imagem: Stacy Draw | Shutterstock
A carta “A Imperatriz” indica que uma fase fértil, criativa e acolhedora se aproxima. Você poderá sentir mais conexão com o prazer, a beleza e o cuidado. Será um bom momento para nutrir projetos, relações e a si.

Leão – 8 de Ouros

Para o leonino, será uma semana de dedicação, aprendizado e evolução (Imagem: Stacy Draw | Shutterstock)
Para o leonino, será uma semana de dedicação, aprendizado e evolução Crédito: Imagem: Stacy Draw | Shutterstock
Segundo a carta “8 de Ouros”, o foco estará no trabalho e no aprimoramento. Será uma semana de dedicação, aprendizado e evolução . Poderá não parecer glamouroso, mas será o que construirá resultados sólidos.

Virgem – Cavaleiro de Paus

O virginiano estará em busca de mudanças, mas precisará conter os impulsos (Imagem: Stacy Draw | Shutterstock)
O virginiano estará em busca de mudanças, mas precisará conter os impulsos Crédito: Imagem: Stacy Draw | Shutterstock
Impulso e movimento marcarão os próximos dias. A carta “Cavaleiro de Paus” indica vontade de mudar algo rapidamente ou agir sem pensar muito. A energia será positiva para sair da estagnação, mas exigirá cuidado com a impulsividade.

Libra – 10 de Copas

O libriano aproveitará momentos de harmonia e felicidade (Imagem: Stacy Draw | Shutterstock)
O libriano aproveitará momentos de harmonia e felicidade Crédito: Imagem: Stacy Draw | Shutterstock
A carta “10 de Copas” indica que a harmonia emocional estará presente. Será uma semana leve, com sensação de felicidade, conexão e bem-estar. Poderá envolver a família, o amor ou momentos que aquecerão o coração.

Escorpião – 4 de Espadas

O escorpiano deverá respeitar o próprio tempo e priorizar o descanso (Imagem: Stacy Draw | Shutterstock)
O escorpiano deverá respeitar o próprio tempo e priorizar o descanso Crédito: Imagem: Stacy Draw | Shutterstock
Segundo a carta “4 de Espadas”, uma pausa será necessária nesta semana. Seu corpo e mente pedirão descanso. Será importante evitar sobrecarga e respeitar seu tempo, pois nem tudo se resolverá na ação.

Sagitário – 7 de Copas

O sagitariano deverá buscar escolhas mais conscientes diante de diversas possibilidades (Imagem: Stacy Draw | Shutterstock)
O sagitariano deverá buscar escolhas mais conscientes diante de diversas possibilidades Crédito: Imagem: Stacy Draw | Shutterstock
Muitas opções surgirão, mas com pouca clareza. A carta “7 de Copas” indica dúvidas ou ilusões. Nem tudo que parecer incrível será real, por isso você deverá escolher com consciência .

Capricórnio – Rei de Ouros

O capricorniano terá uma semana favorável para decisões financeiras (Imagem: Stacy Draw | Shutterstock)
O capricorniano terá uma semana favorável para decisões financeiras Crédito: Imagem: Stacy Draw | Shutterstock
Segurança, dinheiro e estabilidade estarão em destaque. A carta “Rei de Ouros” mostra que você entrará em uma energia de controle e prosperidade. Será uma semana favorável para decisões financeiras e construção sólida.

Aquário – Pajem de Espadas

O aquariano estará mais atento, mas deverá controlar a mente agitada (Imagem: Stacy Draw | Shutterstock)
O aquariano estará mais atento, mas deverá controlar a mente agitada Crédito: Imagem: Stacy Draw | Shutterstock
A curiosidade e a observação estarão em alta. A carta “Pajem de Espadas” indica descobertas, investigações e maior atenção ao redor. Será importante cuidar da ansiedade mental.

Peixes – 6 de Copas

O pisciano revisitará memórias, mas deverá seguir em frente com leveza (Imagem: Stacy Draw | Shutterstock)
O pisciano revisitará memórias, mas deverá seguir em frente com leveza Crédito: Imagem: Stacy Draw | Shutterstock
A carta “6 de Copas” indica nostalgia e passado. Pessoas ou lembranças poderão reaparecer. Será uma semana favorável para reconexões, mas sem se prender ao que já foi.
Victor Valentim
Imagem Edicase Brasil
Crédito:
Apresentando o misticismo de forma descontraída, Victor Valentim faz sucesso nas redes sociais. O tarólogo e astrólogo trabalha com magia natural desde os 14 anos. Entregando o esoterismo aos internautas de forma leve e descontraída, ele tem se destacado pelas redes sociais @bosquedosgnomos e já coleciona quase 400 mil seguidore s.

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