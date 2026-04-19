Aprenda a preparar purê de aipim para as refeições do dia a dia

Mandioca, macaxeira ou aipim: seja qual for o nome, é certo que esse ingrediente vai agradar a muita gente e se adaptar às mais variadas preparações culinárias. Não à toa, sua versatilidade faz dele um queridinho das donas de casa brasileiras.
Pensando nisso, nossa equipe escolheu como sugestão para refeições do dia a dia uma receita cremosa, que acompanha bem ensopados e carnes com molhos encorpados: o purê de aipim. Veja a seguir como é simples de preparar.
Purê de aipim
Rendimento: 4 porções
Tempo de preparo: 20 minutos
Nível: fácil
Ingredientes:
- 2 colheres (sopa) de azeite
- 1 cebola pequena ralada
- 1 xícara (chá) de leite
- 1 colher (chá) de sal
- 500g de mandioca cozida e amassada
- 1 colher (chá) de salsa picada
- 1 colher (chá) de cebolinha verde picada
- Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola.
- Junte o leite, o sal e a mandioca, mexendo sempre até obter uma mistura pastosa.
- Acrescente a salsa e a cebolinha verde e misture delicadamente. Sirva quente.