Aprenda a preparar purê de aipim para as refeições do dia a dia

Mandioca, macaxeira ou aipim: seja qual for o nome, é certo que esse ingrediente vai agradar a muita gente e se adaptar às mais variadas preparações culinárias. Não à toa, sua versatilidade faz dele um queridinho das donas de casa brasileiras.





Pensando nisso, nossa equipe escolheu como sugestão para refeições do dia a dia uma receita cremosa, que acompanha bem ensopados e carnes com molhos encorpados: o purê de aipim. Veja a seguir como é simples de preparar.