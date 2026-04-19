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Cozinha caseira

Aprenda a preparar purê de aipim para as refeições do dia a dia

Receita de acompanhamento, que vai muito bem com ensopados em geral, é fácil e rápida de fazer
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 19 de Abril de 2026 às 08:25

Purê de aipim/mandioca
Purê de aipim/mandioca Marca Kitano

Mandioca, macaxeira ou aipim: seja qual for o nome, é certo que esse ingrediente vai agradar a muita gente e se adaptar às mais variadas preparações culinárias. Não à toa, sua versatilidade faz dele um queridinho das donas de casa brasileiras.


Pensando nisso, nossa equipe escolheu como sugestão para refeições do dia a dia uma receita cremosa, que acompanha bem ensopados e carnes com molhos encorpados: o purê de aipim. Veja a seguir como é simples de preparar. 

Purê de aipim

Rendimento: 4 porções
Tempo de preparo: 20 minutos
Nível: fácil


Ingredientes: 

  • 2 colheres (sopa) de azeite
  • 1 cebola pequena ralada
  • 1 xícara (chá) de leite
  • 1 colher (chá) de sal
  • 500g de mandioca cozida e amassada
  • 1 colher (chá) de salsa picada
  • 1 colher (chá) de cebolinha verde picada

Modo de preparo:
  1. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola.
  2. Junte o leite, o sal e a mandioca, mexendo sempre até obter uma mistura pastosa.
  3. Acrescente a salsa e a cebolinha verde e misture delicadamente. Sirva quente.

Fonte: Kitano. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

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